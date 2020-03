Det er langt fra tomme butikkhyller i Norge, men flere butikkansatte melder om kunder som snakker om koronaviruset mens de stabler hermetikkbokser og handler store mengder suppeposer.

Sikrer seg suppeposer

I dag kom Toro med tall på koronaeffekten. Selskapet som utviklet kjøttbuljongterningen i 1946 er siden kjent for sin ferdigmat i form av blant annet supper og sauser. Tørkingen på fabrikken i Arna gjør at maten er langtidsholdbar, og det er noe folk handler mer av nå.

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla Norge sier butikkene merker pågangen først.

– Vi har registrert over 50 prosent økning i salget av middagshermetikk og Toro-supper de siste to ukene. Samtidig ser vi en svak økning i omsetning av risgrøt og enkelte pålegg med lang holdbarhet, sier Ekheim.

Kommunikasjonsjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier det er en økning i salget av langtidsholdbare varer, men understreker at de har varer i butikk og oppfordrer folk til å handle som normalt. Den største aktøren i dagligvaremarkedet sier de er klar over samfunnsansvaret de har for å skaffe nok varer også dersom situasjonen endrer seg.

ISS Facility Services med 60 avdelinger i Norge merker en økning i antall forespørsler. Konserndirektør for kommunikasjon Ronny Pettersen sier ISS sine 11.000 medarbeidere er godt rustet til å levere tjenester, men har satt ned en prosjektgruppe som kontinuerlig vurderer bemanningssituasjonen.

Minimal nedgang på treningsentre

Nordisk kommunikasjonsjef Malin Selander i Nordens største treningskjede sier Sats har økt renholdet og utplassert mer antibakteriell gele.

De rengjør treningsutstyr, dørhåndtak og servanter enda oftere. Det er ansatte selv som rengjør, og alle Sats-ansatte som har vært i risikoområder må være hjemme i to uker.

Besøkstatistikken for de siste fire ukene viser én prosents nedgang i antall besøkende.

– Vi ber medlemmer som har vært i risikoområder og de som ikke føler seg helt friske om å holde seg hjemme og tilbyr online trening til alle medlemmer, avslutter Selander som sier praksisen er like i de ulike nordiske landene.