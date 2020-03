– De er blant verdens beste i sine posisjoner

– Det har gått over all forventning, sier Guro Reiten.

Da landslagsvingen forlot LSK Kvinner til fordel for storklubben Chelsea etter VM-sluttspillet i fjor sommer, hadde hun sett for seg at det ville ta litt tid å bli vant med nivået.

Men allerede i sin første sesong, har den norske 25-åringen vært blant de mest dominerende angrepsspillerne i den engelske toppdivisjonen.

– Jeg vil jo skape sjanser og score mål. Hver gang jeg går på en fotballbane, så er det målet mitt. Og så langt har jeg klart det ganske bra, sier Reiten.

På assisttoppen

Med åtte målgivende pasninger på de 15 første kampene, topper hun statistikken over målgivende pasninger i den engelske superligaen sammen med superstjernen Vivianne Miedema.

Reiten har også scoret fem mål.

– Jeg synes det er godt gjort å ta et nytt nivå så kjapt. Det står det stor respekt av, og det viser at hun har mye kvalitet. Hun har hatt godt av et miljøskifte, det merker vi veldig godt på landslaget også, sier landslagsvenninne Caroline Graham Hansen.

Hun har selv prestert på et høyt nivå etter overgangen fra Wolfsburg til FC Barcelona i fjor. Ingen i den spanske ligaen har flere målgivende pasninger enn hennes ni.

I tillegg har hun scoret hele syv mål.

– Jeg føler det har gått veldig bra. Det har vært en god start i Barcelona for min del. Jeg er blitt tatt godt imot, så livet smiler. Jeg hadde godt av et miljøskifte, sier Graham Hansen.

Får ros av sjefen

Det mener landslagssjef Martin Sjögren også. Svensken er svært imponert over sesongene Graham Hansen og Reiten har hatt til nå.

– De spiller med stor selvtillit og er i form. Caro er en av de beste spillerne i den spanske ligaen, og får hyllest fra både egen klubb og andre som følger ligaen tett. Det er likedan med Guro, som også er med i diskusjonen om å være en av de beste offensive spillerne i engelsk fotball, sier han, og legger til:

– De har markert seg og satt sine avtrykk i ligaene allerede.

– Synes du selv at du har to av verdens beste spillere i troppen din?

– Akkurat nå er de blant dem vi kan rangere som de beste i verden i sine posisjoner. Det er en ære å få jobbe med begge på landslaget. Og begge er fortsatt unge, så de kommer til å ha en viktig rolle i landslaget i mange år fremover, sier Sjögren.

Toppscorer i EM-kvaliken

Han tenker mye på hvordan han best kan utnytte ferdighetene til de to spillerne på landslaget. Foreløpig har løsningen vært å bruke Graham Hansen som spiss, mens Reiten spiller i sin mer vante rolle på venstresiden.