Flykrise: Slik kan Erna redde flyselskapene

Han trekker frem det britiske flyselskapet Flybe som et eksempel. Selskapet gikk konkurs i forrige uke.

EKSPERT: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Flybe ønsket betalingsutsettelse på rundt 100 millioner pund i flypassasjeravgifter. Det viser hvor kraftig en slik avgift slår inn, sier Elnæs.

– Andre eksempler på avgifter flyselskapene gjerne skulle sett ble midlertidig fjernet eller redusert er CO2-avgiften og avgiften for å lande på Avinors flyplasser.

Elnæs mener regjeringen bør iverksette så mange tiltak som mulig, og understreker viktigheten av en fungerende flyindustri.

– Hvis flyselskapene ikke klarer å levere, punkterer reiselivet. All infrastruktur henger sammen, og tog kan aldri 100 prosent dekke behovet for fly. Man er helt avhengig av at luftfarten kommer raskt tilbake og klarer å levere.

– Nedbemanninger kommer

Torbjørn Lothe understreker at det fortsatt er usikkerhet rundt hvilke tiltak som er tilstrekkelige for å hjelpe bransjen.

– Det er redusert virksomhet, passasjerene fordufter fra fly, og man ser at trafikken vil ligge på et vedvarende lavt nivå. Det har allerede påvirket sommertrafikken, hvor flybransjen ofte sikrer høye inntekter, sier Lothe.

For å sikre at flybransjen kommer gjennom den pågående krisen, må man få på plass rammebetingelser, ifølge Lothe. Han frykter at situasjonen kan gå hardt ut over den norske delen av bransjen, uansett hvilke tiltak som innføres.

– Nedbemanninger kommer. Når man setter fly på bakken, trenger man færre ansatte, som er en naturlig konsekvens av at det blir mindre luftfart, sier han.