Dua Lipa håper hun får stå på scenen i Norge i mai

Stadig flere konserter og festivaler blir avlyst som følge av spredningen av Korona-viruset. En av artistene som skal spille i Norge om snaue to måneder er den britiske superstjernen, Dua Lipa.

Aritisten har også tidligere vært i Oslo, og vil gjerne tilbake, forteller hun.

– Jeg fikk mulighet til å nyte Oslo når jeg kom for å promotere plata mi, sier hun. Men hun kommer ikke til å prioritere sightseeing når hun kommer i mai. Hun har nemlig familie som bor i Oslo, forteller hun til TV 2.

– Det er mange albanere i Norge, så det føles alltid som en stor familiegjenforening når jeg er der. Vi er sammen og tar opp tråden igjen. Det er alltid i en veldig koselig setting, sier Lipa.

Dro fra familien som tenåring

Dua Lipa er født i London av foreldre som hadde flyktet fra Kosovo på grunn av krigen. Da hun var 11 år flyttet hun tilbake til Kosovo sammen med familien.

– For foreldrene mine var det alltid en drøm å få dra tilbake til familien i Kosovo for å jobbe der, sier Lipa. I helgens Skavlan forteller hun om en fantastisk tid i Kosovo, men at musikk-drømmen førte til et drastisk valg. Hun flyttet alene tilbake til London som 15-åring.

– Jeg måtte være et sted der jeg følte at alt skjedde, og for meg var dette London. Jeg ville ha muligheten til å leve ut drømmen min, og var forberedt på å jobbe veldig hardt for å oppnå det, sier hun.

Stor suksess

TRIVES PÅ SCENEN: Dua Lipa fremfører «Don´t Start Now» på American Music Awards I november 2019. FOTO: Chris Pizzello/SCANPIX

Til tross for sin unge alder er Dua Lipa allerede i besittelse av flere gjeve rekorder. 24-åringen er blant annet den yngste artisten som har passert én milliard avspillinger på You tube. I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen kom Spotify med nye tall som viser at hun er en av 10 kvinner som streames mest i verden.

– Det har vært en virvelvind. Det er vel den beste måten å beskrive det på. Det har vært så mange utrolige øyeblikk, hardt arbeid, reiser, og også det man må ofre ved å være så lenge borte fra hjemmet. Men det er verdt det for å kunne turnere verden rundt, og dele musikken min overalt, sier hun.

Livet har forandret seg drastisk, og hun er blitt en del av musikkhistorien. Men hjemme er mye likt som før.

– Dette med det å ha privatliv endres jo noe, men jeg behandles helt vanlig av venner og familien. Sånn som de alltid har behandlet meg, som i skolen med venner osv, sier hun mens hun ler.

– Ingenting har endret seg sånn sett. Det er ærlig og ekte. De sørger for at jeg holder bakkekontakten.

Hvor viktig er det for deg å beholde det?