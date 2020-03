Det var på et orienteringsmøte for bystyrepolitikerne tirsdag at byrådsleder Roger Valhammer fortalte at man forventer at antall smittede i Bergen vil øke nå som flere testes.

– Hvem som skal testes er endret slik at flere grupper kan testes. Dette gjelder både når det gjelder hvilke områder de kommer fra, og når det gjelder symptomer som kan ligge til grunn for testing, sier Valhammer til Bergens Tidende, som først omtalte saken.

Spørsmål om karantene

På møtet var det flere som stilte spørsmål om hva slags konsekvenser det bør får for personer som bryter karantenen.

– Vi har mulighet til å fatte vedtak og bøtelegge folk. Vi er klare til å trykke på knappen, sa kommunaldirektør Robert Rastad, som leder arbeidet fra administrasjonenes side, til BT.

Kommunen vurderer nå om det skal fattes vedtak etter smittevernlovgivningen.

– Vi vil vurdere sanksjonsmuligheter mot brudd på karantenen og vil vil ikke nå utelukke noen, sier byrårdsleder Roger Valhammer.

Ber folk vise solidaritet

Han ber alle som er i karantene ta hensyn til sårbare grupper som viruset kan være farlig for.

– Det er både usolidarisk og egoistisk ikke å forholde seg til karantenene og jeg forventer at alle gjøre det . Du skal ikke ut blant folk om du er i karantene, sier Valhammer.