Fra og med onsdag 11. mars og frem til 8. april har lavprisselskapet kansellert alle flyvninger innenlands i Italia.

Årsaken er koronaviruset som herjer i Italia.

I tillegg vil alle utenlandsreiser til og fra Italia med selskapet bli avlyst fra og med fredag den 13.mars. Dette vil vare til 8. april, skriver selskapet i en pressemelding.

Alle passasjerer som er involvert har fått beskjeden på e-post.

Ryanair er ikke de eneste som avlyser flyvninger. Tirsdag ettermiddag meldte Norwegian at de gjør kraftige endringer.

3000 flyvninger kansellert

I en børsmelding melder Norwegian at de kansellerer rundt 3000 flyvninger som følge av koronaviruset. Selskapet varsler også permitteringer.

Det tilsvarer omtrent 15 prosent av den totale flytrafikken i perioden.

Selskapet skriver at de også gjør flere andre tiltak, og varsler permitteringer av «en betydelig del» av de ansatte.



Norwegian har den siste tiden opplevd langt mindre etterspørsel etter flyreiser enn normalt, som er årsaken til kanselleringene.

– Dette er en kritisk tid for hele luftfarten, også for oss i Norwegian. Vi oppfordrer myndighetene til å iverksette tiltak umiddelbart for å redusere den økonomiske belastningen for flyselskapene og beskytte viktig infrastruktur og arbeidsplasser, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

– Dessverre vil kanselleringene få følger for en betydelig andel av våre kolleger i Norwegian. Vi har innledet formelle samtaler med våre fagforeninger angående permitteringer av ansatte. Vi kommer til å fortsette å ha en konstruktiv dialog med fagforeningene og våre kolleger for å komme oss gjennom denne vanskelige situasjonen sammen, sier Schram.

Klar nedgang i flytrafikken

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir er ikke overrasket over kanselleringene, og beskriver det som positive nyheter.

– Norwegian tar nå grep. Kostnadene deres må reduseres umiddelbart, og da må fly settes på bakken. Det er ikke noe selskapene ønsker å gjøre, men de kan ikke fly med tomme fly. Dette er det riktige å gjøre, sier Elnæs til TV 2.

Elnæs påpeker at kanselleringene er et tydelig signal om at etterspørselen i luftfarten stuper. Dette er i tråd med det Avinor meldte om tidligere tirsdag.