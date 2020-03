Treneren avviser Ødegaard-formsvikt: – Han har hele tiden levert på et høyt nivå

Martin Ødegaard forbløffet spanske fotballeksperter i starten av sitt Real Sociedad-opphold og ble blant annet kåret til månedens spiller i La Liga i september.

Etter nyttår har er det imidlertid en annen nordmann som har stjålet overskriftene i Fotball-Europa.

For der Erling Braut Haaland har banket inn mål for Borussia Dortmund, er status at Martin Ødegaard står uten målpoeng i 2020 i den spanske toppdivisjonen.

I kveld er han dessuten, ifølge TV 2s opplysninger, ikke med i troppen som møter naboen Eibar i La Liga. Dette skyldtes en liten smell han fikk mot Barcelona, men det skal ikke være noe alvorlig og Serbia-kampen 26. mars skal ikke være i fare.

Men selv om målpoengene og tildels oppmerksomheten ikke har vært like stor som den har vært, mener de som følger Martin Ødegaard aller tettest at det ikke er grunn til å være bekymret for noen formsvikt inn mot Serbia-kampen.

– Saken er den at det er vanskelig å holde seg på det nivået han hadde i begynnelsen av sesongen. La Liga er en tøff liga og konkurransen er hard. Dessuten har Martin hatt noen problemer som har hindret han i å ha kontinuitet. Men Martin har hele tiden levert på et høyt nivå. Det er bare det at det er vanskelig å holde seg på et så høyt nivå som han hadde i starten, sier Real Sociedad-trener Imanol Alguacil til TV 2.

– Merker når Ødegaard mangler

I november sto Ødegaard over to ligakamper grunnet skade. I februar sto 21-åringen over lokaloppgjøret mot Athletic Bilbao grunnet en smell han fikk i kampen i forkant mot Real Madrid.

En av dem som følger Real Sociedad tett, er journalisten Ángel López i Mundo Deportivo.

– Det er ingen grunn til å være bekymret for Ødegaard. Hans nivå er fortsatt veldig høyt, og selv om han ikke har scoret i ligaen, så har han scoret noen viktige mål i Copa del Rey. Han har hatt en stor sesong, sier López.

I den spanske cupen, der Sociedad har tatt seg til finalen, har Ødegaard siden nyttår scoret tre og hatt tre målgivende.

– Det er ingen tvil om at Ødegaard er en av de bedre spillerne hos Real Sociedad og at han utgjør en forskjell for laget. Når han ikke er på banen, så merker laget det fordi det ikke er noen andre spillere med hans talent som har den samme linken med spissene, López.

Inne på topplister

Det vises blant annet igjen på statistikken. Ifølge nettstedet whoscored.com leverer Ødegaard i snitt 2,3 nøkkelpasninger i La Liga per kamp. Bare en spiller i hele ligaen har flere: Barcelona-stjernen Lionel Messi med 2,5 i snitt.