Tar et siste farvel med Jahn Teigen – slik blir bisettelsen

I programmet opplyses det at Rybak skal spille fiolin og synge solosang.

Også kultur- og likestillingsminister Abid Raja skal holde minneord for Teigen i kirken. Det samme skal skuespiller og regissør Trond Lie, Herodes Falsk og Morten Stensland.

Morten Stensland var nær venn av Teigen, og skrev i 2008 boken «Om Jahn Teigen». Herodes Falsk var en del av gruppen Prima Vera med Teigen og Tom Mathisen, og var nær Teigen i mange år. Falsk skal med flere bære kisten ut av kirken.

Korona-tiltak i bisettelsen

Det var ventet at flere tusen personer skulle dukke opp for å minnes artisten onsdag, men tirsdag ble det klart at maks 500 personer slippes inn i de to parallelle arrangementene som finner sted i og utenfor kirken.

Begrensningen ble innført etter FHI anbefalte å utsette eller avlyse alle arrangementer med flere enn 500 personer.

Dagen før opplyste Benedicte Adrian til TV 2 at hun ikke deltar i bisettelsen på grunn av koronaviruset.

– Jeg tenker at dette føles helt hysterisk, men sjåføren som skulle kjøre meg til Tønsberg trakk seg på grunn av smittefaren, og etter en telefonsamtale med han innså jeg at jeg burde gjøre det samme. Det føles mest riktig akkurat nå, sa hun.

Det er ikke kjent om flere melder avbud av hensyn til det pågående utbruddet.