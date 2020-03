Psykolog advarer mot strenge mobilregler

– Barn trenger å lære seg å håndtere blant annet sosiale medier og spill, sier psykolog Hedvig Montgomery til God morgen Norge.

Hun sier det er viktig at foreldre har oversikt over hva barna driver med når de er på mobil og skjerm. Og at man skal vise en interesse for hva som foregår på nettet.

Viktig med balanse

Montgomery påpeker at det er viktig for barn med en balansert hverdag som består av nok søvn, mat og aktivitet. Mobil- og skjermbruk er også en del av balansen.

Som forelder må man stå frem som et godt eksempel.

– Hvis du har et kosthold som bare består av iskrem og pasta med smør, så vil du nok ha problemer med å si til barna at de må spise brokkoli, forklarer psykologen.

For å skape gode mobilvaner for barn, må man derfor selv vise hvordan dette gjøres. Og gode vaner skapes ikke gjennom å nekte barna tilgang eller gi barna strenge tidsgrenser sier psykologen.

– Når du gjør det, da får du mange kriger hjemme, forteller Montgomery og fortsetter:

– Men hvis du sier: «Nå har vi litt tid før vi skal gå, jeg kan si ifra ti minutter før», da fungerer det mye bedre.

Psykologen påpeker at det er viktig å jobbe med barna og ikke mot dem. Det er opp til foreldrene å skape rammer.

Blir stresset av mobilen

Det er selvfølgelig ikke bare barn og unge som er mye på mobilen. Montgomery påpeker at det er spesielt to ting som er viktig å tenke på når det kommer til mobilbruk blant foreldre.

Hvis man fyller hver pause man har med å være på mobilen, så skaper dette stress.

– Selv om du tenker på det som avslapning så gjør det deg stressa at det hele tiden skjer noen ting, forklarer psykologen.

I tillegg er det viktig å tenke på hvilken beskjed dette gir til barna.

– Du viser barna at mobilen er viktigere enn det som skjer mellom deg og barna.

Dette er spesielt sårbart fordi barn er avhengig av ansikt til ansikt-kontakt forklarer Montgomery. Barn trenger å se ekte reaksjoner, noe man ikke får gjennom telefonen.

– Helst fra den dagen du får to streker på graviditetstesten, så burde du begynne med en mobildetox.

Ikke bare negativt

Montgomery påpeker at det er mye positivt som kommer med barns mobilbruk.