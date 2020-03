Rikke (25) har den skjulte kvinnesykdommen

Hatt selvmordstanker

Det har ført til at Rikke har tatt den største avgjørelsen i hennes liv.

– Du er 25 år og du skal fjerne livmoren, det betyr at du kan aldri få egne barn. Er det ikke utrolig vanskelig å ta det valget?

– Jeg har lest artikler fra USA om jenter med endometriose som faktisk har gått så langt at de har tatt sitt eget liv på grunn av smerter.

– Jeg har selv kjent på de verste smertene og hatt lyst til å gjøre det slutt. Det har gått såpass langt at jeg må ty til andre ting nå. Jeg må prøve alt for å ikke komme i den situasjonen jeg også.

GRAVIDMAGE: Rikke Helen Tronrud sier at det kjennes ut som om hele buken skal sprekke. – Det er som om noen tar tak midt i magen og bare vrir rundt. Foto: Privat

Tror mange ikke blir tatt på alvor

Dette er symptomene Endometriose kommer med svært forskjellig grad av smerter. Hos noen kan det være veldig smertefullt, mens andre ikke har noen symptomer. Noen av symptomene kan være: Uutholdelige smerter i underlivet

Strålinger i ryggen

Oppblåst mage

Kvalme og kaldsvette

Sexlivet er smertefullt

Ufrivillig barnløshet Kilde: Endometrioseforeningen i Norge

En gang, i søken om et svar på hva som feilet henne, fikk Rikke høre en lege si at hun måtte drikke litt saft, så skulle alt bli bedre. Det sjokkerte 25-åringen.

– Det er nok mange endometriosepasienter som føler at de ikke blir tatt helt på alvor av legene, særlig hvis det tar lang tid før man endelig får en diagnose, mener Kjersti Rimstad, overlege ved Kvinneklinikken AHUS.

Det var Rimstad som til slutt fant ut hva som feilet Rikke.

– Men så er det også en kompleks ting å behandle. Pasienten kan ha mye mer smerter enn det man finner når man gjør en kikkhullsoperasjon, som må utføres for å kunne sette en diagnose.

Rimstad mener likevel at pasienter med disse sykdommene ikke burde vente i årevis før de får en diagnose.

– Det kan være vanskelig å sette diagnosen, fordi pasientene kan ha et bredt smertebilde.

ADENOMYOSE: Slik kan livmoren se ut når man har adenomyose. Illustrasjon: Eli Gundersen

Ukjent hvor mange som fjerner livmor

Når man fjerner livmor, er det gjerne på grunn av adenomyose.

Helsekontrollen møter 25-åringen i november, cirka ett døgn etter operasjonen som er utført ved Oslo universitetssykehus.

Rikke er sliten, men sier at det har gått greit.

– Jeg har et håp om at det funker. Og hvis det ikke gjør det, så har jeg i hvert fall prøvd alt, smiler Rikke.

Hvert år blir rundt 1200 kvinner operert for endometriose i Norge. Hvor mange som får fjernet livmoren på grunn av adenomyose, finnes det ingen oversikt over.

Det er sjelden at en slik operasjon blir utført på så unge jenter, slik som Rikke.

Operasjonen er likevel ikke en garanti for at smertene forsvinner og Rikke må fortsatt vente en stund før hun finner ut om inngrepet har hjulpet.

Koster samfunnet 13 milliarder kroner

En studie på svenske endometriosepasienter viser at de er storforbrukere av helsetjenester.

Mens resten av befolkningen i snitt har ni sykefraværsdager per år, har endometriosepasientene 38 dager.

Leder i Endometrioseforeningen i Norge, Gudveig Storhaug, håper at politikerne kan få opp øynene for endometriose.

– Jeg mener at det er store muligheter for å både få en bedre livskvalitet for disse jentene og spare penger.

Ifølge foreningen koster sykdommen samfunnet 13 milliarder kroner i året.

– Og så trenger vi et dedikert behandlingssenter som kan behandle de kvinnene som har de mest avanserte og kompliserte sykdommer. Der må det være en tverrfaglighet som ivaretar de ulike behovene som disse kvinnene har.

Smertefri hverdag

Det er januar måned og to måneder etter at Rikke fjernet livmoren.

– Kom hit da! Ja, flink jente.

Morgensola lyser opp ansikt til Rikke på en idyllisk måte. 25-åringen er blid og ser tilfreds ut mens hun leker sammen med bikkja i skogen.

Rikke er nesten helt uten smerter.

– Jeg føler meg helt fin. Jeg har nesten ikke noe vondt, magen min hovner ikke opp. Jeg lever rett og slett i en helt annen verden nå. Jeg har heller ikke tatt sterke smertestillende siden jeg opererte, så det er nesten en befrielse at jeg er snart uten piller også.