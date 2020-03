Slik ble Skei Grande reddet med et nødskrik – Rotevatn takket nei

Trine Skei Grandes rådgiver har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Et siste forsøk

TV 2s avsløring vil si at valgkomiteen gjorde et forsøk på å overtale Rotevatn, til tross for at både han og Raja, rett etter at de var blitt statsråder, ga beskjed om at ting hadde endret seg.

– De ga klare beskjeder om at ting har endret seg. De peker på Trine og sier de har tillit til Trine. Det er ikke tvil om at det var avgjørende for innstillingen, sa Thorbjørnsen til TV 2 tordag.

– Hadde dere vraket Skei Grande om de ikke hadde trukket seg?

– Det er helt umulig å svare på, sa Thorbjørnsen.