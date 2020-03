Godset-Pedersen har byttet ut et helt lag på et halvt år

Siden Henrik Pedersens inntreden som hovedtrener for Strømsgodset i fjor sommer har Godset sammen med Sarpsborg vært desidert aktive i overgangsvinduene av eliteserieklubbene.

Sammen med sportssjef Jostein Flo har dansken hentet ti nye spillere til Marienlyst, mens hele 19 spillere har forlatt blåtrøyene på ett halvt år.

– Det har vært helt nødvendig, sier Pedersen til TV 2, før han fortsetter:

– Jeg kom inn for å bygge opp klubben på nytt. Det var ikke så mange med videresalgspotensiale. Nå har vi senket gjennomsnittsalderen og økt kvaliteten, samtidig som vi har fått inn mange spillere som vi potensielt kan selge videre i fremtiden.

Kritisk til spillerlogistikken

Konsekvensene av utskiftningene er at elleve av 18 spillere som var i Pedersens første tropp i hjemmetapet for Molde i fjor er avskjediget på Marienlyst.

Dermed er det kun Viljar Myhra, Lars-Christoffer Vilsvik, Jonathan Parr, Sebastian Pedersen, Morten Sætra, Hermann Stengel og Johan Hove som fortsatt er en del av dagens 23-manns stall og en del av klubben etter Pedersens inntreden.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener endringene har vært nødvendige.

Overganger i Godset etter Pedersen-ansettelsen Spillere inn: Duplexe Tchamba, Moses Mawa, Mikkel Maigaard, Prosper Mendy, Jack Ipalido, Lars-Jørgen Salvesen, Marcus Mølvadgaard, Niklas Gunnarsson, Janis Ikaunieks, Leifsson Arifsson, Martin Hansen Spillere ut: Mounir Hamoud, Martin Rønning Ovenstad, Henning Hauger, Martin Hansen, Lars Sætra, Christopher Lindquist, Muhamed Keita, Jakob Glesnes, Arnar Gudjonsson, Hasan Hüseyin Duman, Martin Spelmann, Marcus Pedersen, Yacouba Sylla, Andreas Hoven, Stian Ringstad, Mos, Amahl Pellegrino, Jørgen Johnsen, Andreas Nyhagen

– Jeg forstår at Godset har skilt lag med de fleste av disse spillerne. Noen har vært for gamle, mens andre har vært for dårlige. Det er naturlig at en ny trener vil sette preg på klubben og spillerstallen, og det har Godset godt av, mener Mathisen.

Samtidig er Mathisen kritisk til spillerlogistikken som har vært de siste sesongene i Drammen.

– Det har vært altfor dårlig det som har blitt levert de siste årene og det som har skuffet mest er spillerlogistikken. De må komme tilbake til det nivået og treffe bedre på overgangene og produsere flere unge spillere fra egne rekker.

De siste to sesongene har Godset vært innblandet i nedrykksdramaet og berget eliteserieplasen i siste serierunde, men nå er Pedersen klar til å løfte laget oppover på tabellen og er fornøyd med spillerne han har til rådighet.

– Jeg synes vi har en bra første ellever. Nå har vi hentet fire spillere i dette vinduet som i løpet av de neste månedene skal være en del av denne elleveren, men det er klart at troppen er bred også, sier Pedersen.

– Samme stammen siden januar

Niklas Gunnarson er en de fire nyervervelsene i vinterens overgangsvindu som Pedersen sikter til, men midtstopperen mener endringene som dansken har gjennomført i Drammen ikke er unaturlig mange.