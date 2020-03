Regjeringen innfører straks-tiltak: – Vil bli verre før det blir bedre

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) skal tirsdag ettermiddag møte pressen og snakke om koronavirusets påvirkning på norsk økonomi.

– Jeg forstår at folk er bekymret, vi står i en alvorlig situasjon. Det er mange bedrifter som merker konsekvensene av koronaviruset, sier Erna Solberg.

Solberg sier at regjeringen derfor iverksetter straks-tiltak for norske bedrifter.

– Helsemyndighetene planlegger for at vi får en situasjon med mange smittede. Dette rammer mange deler av norsk arbeids- og næringsliv, sier Solberg.

– Vi ser også at viruset får store konsekvenser for verdensøkonomien. Industrien frykter internasjonal tilbakegang. Regjeringen jobber derfor med flere ulike tiltak, sier Solberg.

Solberg sier at regjeringens jobb nå er å hindre smitte, samt at konsekvensene for folk flest skal bli minst mulig.

Tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner sier han er bekymret.

– Det er en alvorlig situasjon vi nå står i. Det viktigste er at vi alle er med å hindrer smitte, samtidig ser vi at deler av næringslivet rammes kraftig, sier Sanner.

Han peker på at stadig flere bedrifter varsler permitteringer, samt at en rekke deler av næringslivet har redusert vekstutsiktene sine.

– Sannsynligvis blir det verre, før det blir bedre. Viruset sprer seg, sier Sanner.

Regjeringen vil fredag komme med tiltak for å hindre konkurser, for å bistå bedrifter med særskilt store vansker og å forberede generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

De vil da legge fram følgende konkrete tiltak: