Korona, tidsforskjell og språklig trøbbel: – Det var galskap

– Det var galskap. Jeg trodde ikke at det kom til å skje. Tidsforskjellen er sprø, det var koronaviruset i Kina og det var tiden som var i ferd med å gå ut. Så jeg trodde aldri det ville skje.

Ordene tilhører Odion Ighalo, som torsdag scoret ett av sesongens vakreste Manchester United-mål og bygget videre på den solide starten han har fått i klubben.

Denne uken forteller han også om de spennende timene natt til 1. februar, da hans låneovergang fra kinesiske Shanghai Greenland Shenhua til Manchester United omsider gikk i orden.

– Drømmer går i oppfyllelse. Jeg ba om det, og da agenten fortalte meg om det, så håpet og lengtet jeg etter det, men jeg var i tvil. Jeg var i Kina. Hvordan skulle jeg fly til Storbritannia på så få timer når det også var koronavirus? United hadde også andre angripere de så på, så det var mye som talte imot, mimrer nigerianeren overfor Premier Leagues egen TV-kanal.

Tidsforskjellen var også en faktor

Spissen forteller at han ikke klarte å tro på at det var sant på grunn av situasjonen som da først og fremst pågikk i det som da var hans hjemland Kina, og nevner også at en annen faktor – tidsforskjellen – talte imot. For der Manchester United utover ettermiddagen på deadline day blant annet var ute etter Joshua King, hadde man i Shanghai en klokke som viste åtte timer mer enn den engelske.

– Klubben visste at det kunne være klubber som kom inn med et tilbud om lån, men de visste ikke om seriøse og konkrete tilbud som det. Så jeg lå i sengen og nærmest sov da agenten ringte meg. Jeg sa «Er du seriøs? Hvem skal jeg snakke med?». Det var direktøren, men han snakker ikke engelsk, så jeg måtte gå på døren til tolken og banke på.

– Han måtte gå til direktøren, jeg snakket til tolken og tolken snakket til direktøren. Det var en treveissamtale med min agent og Manchester United. Jeg sovnet ikke før klokken seks om morgenen. Det var som en drøm, som et mirakel for meg. I bunn og grunn handler det om at jeg lever drømmen og er lykkelig for det, gjentar han.

NB! Intervjuet med Ighalo ble foretatt før Premier League kom med avgjørelsen om å midlertidig stanse sesongen som følge av koronautbruddet.

– Jeg vet at jeg spiller for den største klubben i verden

30-åringen har kommet godt i gang med sitt korttidsopphold i Manchester, har bidratt med rutine som innbytter i fire Premier League-kamper som har generert totalt ti poeng. I tillegg har han fire mål på tre opptredener fra start i hjemlig og europeisk cup, inkludert den magiske varianten i 5-0-seieren over LASK i Østerrike torsdag. På direkte spørsmål om det har sunket inn at han faktisk er Manchester United-spiller, svarer han ærlig.