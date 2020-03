Utbruddet av koronaviruset skaper store problemer for flyselskapene.

I en børsmelding tirsdag skriver Norwegian at de som følge av viruset forbereder seg på å kansellere rundt 3000 flyvninger fra midten av mars til midten av juni.

Det tilsvarer omtrent 15 prosent av den totale flytrafikken i perioden.

Selskapet skriver at de også gjør flere andre tiltak, og varsler permitteringer av «en betydelig del» av de ansatte.

Norwegian har den siste tiden opplevd langt mindre etterspørsel etter flyreiser enn normalt, som er årsaken til kanselleringene.

– Dette er en kritisk tid for hele luftfarten, også for oss i Norwegian. Vi oppfordrer myndighetene til å iverksette tiltak umiddelbart for å redusere den økonomiske belastningen for flyselskapene og beskytte viktig infrastruktur og arbeidsplasser, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

– Dessverre vil kanselleringene få følger for en betydelig andel av våre kolleger i Norwegian. Vi har innledet formelle samtaler med våre fagforeninger angående permitteringer av ansatte. Vi kommer til å fortsette å ha en konstruktiv dialog med fagforeningene og våre kolleger for å komme oss gjennom denne vanskelige situasjonen sammen, sier Schram.