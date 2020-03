– Vi er nødt til å få i gang kampene så fort som mulig, vi snakker om dager. Vi har allerede i dag hatt allmøte hvor vi kom et varsel om permitteringer, for både spillere og ansatte, sier daglig leder i Storhamar Per Christian Balke til TV 2.

Mandag valgte Norges Ishockeyforbund å utsette sluttspillet på ubestemt tid. Den avgjørelsen kom de frem til etter å ha hatt møter med samtlige lag i ligaen.

Tirsdag har samtalene fortsatt mellom klubbene og det er berammet et møte mellom klubber og forbund klokken 14.00 tirsdag.

For Storhamar haster det å komme i gang med sluttspillet. De teller nå dager og tirsdag var de på nytt i møter med forbundet og presser nå frem for å komme i gang med kampene så fort som mulig.

– Det er veldig kritisk. Det ligger så mye penger i sluttspillet for Storhamar. Sluttspillet har utgjort over 1/3-del av inntektene våre de siste årene, sier Balke.

– Handler om eksistensen

Søndag ble det klart at Stavanger kommune har innført et tak på 500 deltakere for innendørsaktiviteter. DNB Arena, Oilers' hjemmebane, har en kapasitet på 4250 tilskuere.

Dette var grunnen til at det tidlig mandag ble startet hektisk møtevirksomhet mellom klubber og forbund.

I første omgang gjelder tiltaket til 22. mars. Storhamar-sjefen frykter hva som skjer dersom de må vente ennå lengre.

– Oilers har fått begrensing for en liten periode, men ingen av de andre klubbene har fått det. Dette handler om eksistensen, sier han.

– Vi har ikke økonomi til å fortsette slik i lang tid

Da TV 2 mandag snakket med assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, mandag, var han klar på at dette kom til å bli en tøff periode for de involverte lagene.

– Det er ganske stor belastning for klubbene våre å opprettholde aktiviteten uten inntektssiden. Kostnadssiden blir værende, men alle inntektene frafaller. Det vil ikke være bærekraftig for klubbene, sa Holm til TV 2.

Dette bekrefter Balke tirsdag.

– Konsekvensen for klubbene er så store nå. Når klubber går med full kostnadsbase og uten inntekter, er det kritisk. Vi har ikke økonomi til å fortsette med dette i lang tid, sier Storhamar-sjefen.