Se Italias mest berømte steder bli til «spøkelsesbyer»

De siste ukene har en og annen turist med munnbind tatt en selfie. I dag er det ikke et menneske å se.

5: Malpensa flyplass, Milano

Taxfreeposer, trillekofferter og moteriktige reisende: I 2019 passerte over 28 millioner mennesker gjennom Malpensa flyplass i Milano. Den er Italias nest travleste flyplass, og den største i Nord-Italia.

Malpensa ligger midt i den røde sonen til korona-utbruddet. Antall reisende stupte i februar - helt til Italienske myndigheter satte hele landet i karantene. Da stoppet flytrafikken helt.

Foran innsjekkingsskrankene, der køene vanligvis snirkler seg langt avgårde, er det i dag hverken passasjerer eller ansatte på flyplassen.

6: Duomo di Milano

Katedralen ble påbegynt i 1386, men det tok mange hundre år å bygge den ferdig. Fasaden i gotisk stil ble ikke fullført før på 1800-tallet.

Katedralen, som ligger midt i hjertet av Milano, er et yndet sted for alle besøkende. Du har kanskje sittet på en av balkongene rundt plassen og drukket den berømte, oransje drinken Aperol Spritz?

På plassen foran katedralen arrangeres årlig store konserter, som samler mange titusen. Denne uken er plassen i stedet en samlingsplass for duene i Milano, og en og annen forbipasserende.

7: Kanalene i Venezia

Byen er kjent for å ha like mange kanaler som veier. Gondolene har vært det viktigste fremkomstmiddelet i byen i flere århundrer, men i dag er det kanskje mest populært blant turister. På en travel sommerdag kan du høre gondolførerne synge «O' Sole Mio», mens de staker seg under broene i de trange kanalene.

I november opplevde Venezia den verste flommen på femti år. Mange av byens berømte bygninger og monumenter sto under vann og fikk store skader.

Derfor er det nå ekstra kritisk for turistnæringen, som er byens viktigste inntektskilde, at turismen har stoppet helt opp.

8. Galleria Vittorio Emanuele II, Milano

Det er verdens eldste kjøpesenter, og definitivt et av verdens vakreste. Blant de gamle bygningene med store glasstak over, ligger luksusbutikkene side om side.

Når glasskuppelen fylles med tusenvis av isblå, funklende lys ved juletider, trekker hundretusener hit for gaveinnkjøp.

De siste ukene har det vært færre og færre kunder på senteret. I dag holder de fleste butikkene i Milano stengt på ubestemt tid.

9. Stadio San Paolo, Napoli

Med plass til 55.000 elleville supportere, er det bra trøkk når hjemmelaget SSC Napoli spiller for fullsatte tribuner.

Mange ikoniske landskamper er også spilt her. Blant annet da Italia ble slått ut av VM på hjemmebane i 1990, i et forsmedelig tap mot Argentina i semifinalen - der legenden Maradona scoret den avgjørende straffen.

Det blir ingen fullsatte tribuner på Stadio San Paolo på en god stund. Kampene i serie A er stanset inntil videre. De eneste som får komme på tribunene i disse dager, er mannskap i smittevernutstyr som desinfiserer setene.

10. Markusplassen, Venezia

Om sommeren spiller symfoniorkestrene utendørs, slik at du kan nyte din kanskje noe overprisede kaffe på Markusplassen til klassisk musikk. Markuskirken ligger i enden av plassen.

De siste årene har strømmen asiatiske turister bare økt i Europa. De siste ukene har det vært observert noen få grupper på sightseeing på og rundt Markusplassen, men også her har besøkene stoppet helt opp.

Nå spøker det for mange av restaurantene og hotellene i Venezia, som lever av turismen.

Alle bilder i saken er hentet fra NTB Scanpix