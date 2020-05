Per Helge har fått hytta og bilen rasert av samme mann i over et halvt år. Politiet kan ikke gjøre noe

– Jeg er redd han skal sette fyr på huset, sier Per Helge Andreassen, og ramser opp en liste med hærverk bilen og huset hans har blitt utsatt for.

Gjerningsmannen det er snakk om har knust fronruten på bilen til Andreassen to ganger, risset «PST» inn i panseret, bulket panseret, kastet bildekkene på fjorden, punktert de nye bildekkene, kuttet over hageslangen med kniv, knust glasset i ytterdøra på huset med en blomsterpotte, knust det ene vinduet og knust taksteinen på taket.

Andreassen har anmeldt mannen seks ganger, men mannen får ikke strengere straff enn besøksforbud av politiet.

Første besøksforbud fikk han i oktober, det gjaldt bare eiendommen til Andreassen. Da skrev politiet at de trodde det var grunn til å tro at mannen ville begå en straffbar handling overfor Andreassen. Men 1. februar fant Andreassen ventilene på bildekkene skåret over. Besøksforbudet ble utvidet til å gjelde hele gaten.

Men til ingen nytte. Da TV 2 møtte Andreassen i starten av mars hadde frontruten igjen blitt knust, og panseret bulket.

Andreassen anslår at han har betalt 60.000 kroner i utgifter på grunn av hærverk mannen har gjort på hans eiendom.

Nå frykter han for liv og helse til barn og barnebarn.

– Jeg er ikke redd for å møte han selv, men hvis barnebarna mine blir truffet av blomsterpotta neste gang han kaster den er de døde, sier Andreassen.

Fikk gjerningsmannen på film

Andreassen, som egentlig bor i Nord-Norge, har en fritidsbolig på Askøy for å være nær familien i Bergen.

Første gang Andreassen anmeldte hærverk på eiendommen hans var 17. juli i fjor.

Han ante ikke hvem gjerningsmannen kunne være, og gikk til innkjøp av overvåkingskamera.

20. august 2019 anmeldte han en mann som ikke bor i nærheten, men har tilknytning til naboen.

KNUST RUTE: Gjerningsmannen kastet en blomsterpotte og knuste ytterdøra til Per Helge. Nå frykter han at barnebarna er de neste som blir truffet. Foto: Ole Ebbesen

I september i fjor fikk Andreassen mannen på film, da han knuste bilruten hans med en hammer.

Truer med å gå hardere til verks

10. oktober anmeldte Andreassen mannen på nytt, da for å ha knust takstein.

Da politiet tok mannen inn til avhør dagen etter sa han at «om ikke Per Helge slutter å overvåke han, må han gå hardere til verks». I avhørsloggen står det at mannen tror Andreassen jobber i etterretningstjenesten.

– Jeg har et firma som heter «Sikkerhetsservice», men jeg driver med brannsikring, ikke etterretning, sier Andreassen.

KNUSTE RUTA TO GANGER: Bildet til venstre er fra da gjerningsmannen knuste frontruten på Per Helges bil i september i fjor. Bildet til høyre er fra mars i år. Da hadde gjerningsmannen igjen vært å knust fronruten på bilen. Foto: Privat/Ole Enes Ebbesen

Politiet henla sakene

I midten av februar henlegger statsadvokaten alle straffesakene mot gjerningsmannen på grunn av tvil om mannens tilregnelighet.