Den tidligere profesjonelle Counter-Strike-spilleren Shayene «shAy» Victorio (27) ble denne uka dømt til 116 års fengsel for underslag.

Sportskanalen ESPN skriver at Victorio drev en nettbutikk som lurte kundene sine ved å aldri sende ut det de bestilte.

Retten i São Paulo skal ha blitt tipset om over 118 personer som ble lurt av nettbutikken mellom 2013 og 2017.

Selv kaller Victorio det hele for en misforståelse, og forklarer at hun rotet seg inn i et forretningssamarbeid mellom faren og sin tidligere kjæreste.

– Ikke engang etterlyst

På Instagram-siden sin forklarer hun sine nærmere 100.000 følgere at hun foreløpig ikke er blitt pågrepet, og at hun kommer til å anke saken.

«Jeg er ikke arrestert, og jeg kommer ikke til å bli det. Jeg er ikke engang etterlyst, som folk påstår. Det er et søksmål som angår en av mine ekskjærester sine problemer, og det har rammet meg. Da vi gikk fra hverandre, tok han hundre prosent ansvaret for dette», skriver hun.

– Vi vil anke dommen, som vi anser som umenneskelig, i påvente av en ny avgjørelse. Vi viser til uskyldspresumsjonen, sier hennes advokat Antonio Carneiro til ESPN.

Til tross for å ha blitt dømt til 116 års fengsel, kommer Victorio ikke til å måtte sone resten av livet – hvis hun blir dømt igjen.

Årsaken er at Brasil opererer med en maksgrense på 30 år i fengsel for én forbrytelse.

Ble modell og influencer

Victorio livnærte seg som profesjonell gamer i elleve år, først med Counter-Strike 1,6 og senere med Counter-Strike: Global Offensive.

I sistnevnte spill ble hun ranket som en av de beste kvinnelige spillerne i verden.

Hun la opp i fjor, og har siden dette livnært seg som modell og influencer.