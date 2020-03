– All undervisning på campus Øya og Tunga avlyses 10. mars på grunn av uavklart smittesituasjon blant studenter og ansatte, skriver kommunikasjonsleder Johanne Færevaag Nome i en epost tirsdag ettermiddag.

Hun presiserer at det ikke er bekreftet smitte, men at det er et sikkerhetstiltak for å forhindre spredning.

Til TV 2 sier Nome at det i hovedsak er studenter som studerer helsevitenskapsfag som er rammet av avlysningene, samt noen et mindre utvalg studenter tilknyttet andre institutt.

– Alle studenter bes forlate campus, og holde seg hjemme til ny beskjed gis, lyder Nomes oppfordring.

Ny informasjon vil ifølge kommunikasjonslederen komme klokken 17.00 tirsdag.