Lisa Tønne (42) har en spesiell teknikk for å takle tunge dager

Helt siden 10-årsalderen har komiker og podkast-dronning Lisa Tønne drevet med hest.

I podkasten «Tusvik & Tønne», som hun driver sammen med komiker Sigrid Bonde Tusvik, møter vi en frittalende person som ikke er redd for å dele sine meninger.

Mens i stallen finner Tønne roen når hun tilbringer tid sammen med hester.

«Stjerna»

Hennes første forelskelse var faktisk en hest, og for ikke så lenge siden fant hun gamle dagbøker fra tiden da hesteinteressen startet.

– Jeg har lange haranger i dagboken min med kjærlighetserklæringer til «Stjerna».

«Stjerna» var en hest som komikeren hadde på fôr da hun var barn.

– Det sto: «Stjerna æ elske dæ og savne dæ» forteller Tønne lattermildt til God kveld Norge i en stall på Mysen.

Opptaket og intervjuet er gjort før de nye reglene fra FHI om smittevernberedskap trådte i kraft.

Hest som terapi

Det å være i stallen sammen med hester er noe av det beste 42-åringen vet.

– Jeg kan bare stå sånn i stallen i timevis, forteller hun og legger til at det er på hesteryggen hun klarer å koble av og finne roen.

– Det blir som en slags terapi, og det er litt meditativt for meg, sier komikeren.

Spesielt godt kan det være å ha hestene når det er mye som skjer i livet. Og Lisa Tønne har stått i stormen før da hun blant annet har opplevd alvorlig sykdom.

LIONEL: Lisa Tønne hilser på Norges beste travhest Lionel. Foto: Mariann Habbestad

– Det er ikke alltid man har tid til å ri hvis livet blåser som verst, men har jeg en luke da så prøver jeg å få til det, forteller komikeren og legger til:

– Det er noe med at når du er ute med hest så må du ha fokuset der. Da får hodet litt fri.

Travkusk-lisens

Nå ønsker Lisa Tønne å ta hesteinteressen et steg videre og målet er å ta lisensen til å bli travkusk. Det var etter hun deltok i et kjendisløp på Bjerke i fjor, som var arrangert av Hest360 og Märtha Louise, at sansen for trav blomstret.

– Det å få holde på med så mye forskjellig innen hest er veldig gøy, forteller Tønne og legger til:

– Jeg liker å være nybegynner, og så er det gøy å lære.

Kan bli korona-utsatt

Hun har tidligere trent sammen med drevne travkusker for å øve frem til hun kan ta lisensen. Målet er å delta i sitt første amatørløp i april med mindre løpet blir utsatt på grunn av korona-utbruddet.

– Det er et amatørløp, så da er andre på banen like idiot der ute som meg. Så det er egentlig mye farligere enn dersom jeg hadde kjørt et proffløp hvor de andre er flinke og kan ta hensyn til meg, ler komikeren som likevel gleder seg veldig til å delta og kjøre alene.