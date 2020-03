Hvor store er egentlig forskjellene mellom dyre og billige batterier, og hvilket gir deg mest for pengene? TV 2 hjelper deg har testet tre billige batterimerker og to dyre merker.

Vi har testet disse batteriene:

Duracell: 7,16,- per batteri

Energizer: 5,- per batteri

First Price: 1,80- per batteri

IKEA: 25,- 2,50,- per batteri

Rema 1000: 2,19,- per batteri

Testet med hjelp av Nemko

På Nemko driver de med testing og sertifisering av elektriske produkter for produsenter verden over. De har utviklet en testmaskin for TV 2 hjelper deg som skal brukes for å sjekke levetiden på de ulike batteriene.

Tore Ledaal er visepresident og labsjef i Nemkogruppen Norge.

– Rent kjemisk fungerer alle batterier på samme måte. Forskjellen kommer av hvor mye energi de har klart å dytte inn i batteriene, sier labsjef i Nemko Norge, Tore Ledaal.

Prisforskjellene er enorme

Batteriene vi testet er kjøpt i mellomstore pakker, fra åtte til 16 batterier i hver pakke. Det dyreste batteriet er Duracell til 7,16,- per batteri, nesten fire ganger dyrere enn det billigste fra First Price som koster 1,80,- stykket.

IKEA svarer: – Vi er ikke fornøyd med resultatet IKEA forteller i en e-post til TV 2 hjelper deg at de vil undersøke disse resultatene og forbedre produktet. – Kvalitet på våre alkaliske batterier er viktig for oss. Derfor er vi ikke fornøyd med resultatet av testen, og vi vil ta dette opp med våre produktutviklere, sier pressevakt i IKEA Gudrun Lægreid. Lægreid viser til en lik test IKEA utførte i 2015 hvor resultatet ble 8,2 timer i gjennomsnitt.

– Jeg vil tro at produksjonsprisen på disse er tilnærmet identiske. Så prisforskjellen kommer nok av at de dyre batteriene selger på merkevaren, sier Ledaal.

Testet over tid

Batteriene er testet etter en internasjonal standard som brukes til å måle levetiden på batterier. Alle batteriene testes i samme temperatur og omgivelser. Det brukes åtte batterier av hvert merke, og gjennomsnittet av disse vil være levetiden. Maskinen belaster batteriene hardt i én time per dag og lar de så hvile i 23 timer. Dette pågår inntil spenningen i batteriet er under 0,8V.

Testen gikk over 10 dager hvor batteriene en etter en kom under det gitte nivået. Det var bare 24 minutter som skilte de tre batteriene som havnet nederst. Først til å falle var batteriene fra IKEA, deretter kom First Price og Rema 1000 tett etter. Duracell klarte å holde ut 24 minutter lengre enn Rema 1000, men det største spranget var det Energizer som hadde. De varte nesten én time lengre enn Duracell.

Billigst gir deg mest

Selv om Energizer varte desidert lengst, gjør ikke levetiden opp for prisen. Ser man på antall timer strøm per krone er det det billigste batteriet fra First Price som kommer best ut. Her får du over fire timer strøm per krone. Batteriet som gir minst strøm for pengene er Duracell. Det gir deg bare litt over én time strøm per krone.

Energizer Energizer batteriet vant overlegent i testen av levetid med hele 9,1 timer. Merke: Energizer But

Butikk: Kiwi

Pris: 59,90,-

Levetid: 9,1 timer

Strøm per kr: 1,8 timer

Duracell Testens dyreste batteri Duracell kom på andreplass i levetidstesten med 8,2 timer. Merke: Duracell

Butikk: Rema 1000

Pris: 114,60,-

Levetid: 8,2 timer

Strøm per kr: 1,1 timer

Rema 1000 Rema 1000s prima batterier kom på tredjeplass med en varighet på 7,8 timer. Merke: Prima

Butikk: Rema 1000

Pris: 21,90,-

Levetid: 7,8 timer

Strøm per kr: 3,4

First Price First Price batteriene holdt ut litt lengre enn IKEA og havnet på en fjerdeplass med 7,6 timers levetid. Merke: First Price

Butikk: Kiwi

Pris: 14,40,-

Levetid: 7,6 timer

Strøm per kr: 4,1 timer