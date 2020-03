Ekspertenes klare bolig-oppfordring

Utbruddet av koronaviruset har store konsekvenser for verdensøkonomien, og Norge slipper ikke unna. Mandag falt Oslo børs med 8,1 prosent, som er den største nedgangen på én dag siden finanskrisen i 2008.

– Det er lenge siden det var så mye usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen. Hva som skjer videre er lite forutsigbart, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Uansett hva som skjer, er det sikkert at boligmarkedet vil bli påvirket. TV 2 har spurt tre eksperter om hvordan de tror boligprisene vil utvikle seg i tiden fremover.

Tror på lav prisvekst

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) tror veksten i boligprisene vil gå ned både på kort og lang sikt som følge av situasjonen.

– Sannsynligvis kommer det et rentekutt 19. mars. Isolert sett betyr det høyere boligpriser, men vi må ikke glemme hvorfor renta faller. At renta settes ned er et tegn på at det ikke går så bra i norsk økonomi. Frykt og usikkerhet kan påvirke lysten til å gjøre store investeringer, sier Bjerknes.

Han ser for seg et scenario med svakere norsk økonomi, hvor bankene også begynner å stramme inn på utlån.

– Vi mener disse faktorene er sterkere enn rentekuttet, og at dette derfor i sum vil legge en demper på boligprisene.

Tenk deg om før boligkjøp

Bjerknes spår svak vekst i boligprisene. Han understreker imidlertid at brems i veksten ikke nødvendigvis er negativt, ettersom det gir flere mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

– Vi er inne i en ny æra, der prisene vil stige mindre enn de har gjort tidligere. Er du førstegangskjøper eller en som gjerne vil kjøpe en større bolig, kan det være gunstig.

I en situasjon hvor boligprisene stiger mindre, har Bjerknes et klart råd til de som vurderer å kjøpe bolig.

– Med dokumentavgift, meglerkostnader og eventuell oppussing koster det mye å flytte. Når det tar lang tid før boligen din blir mer verdt, betyr det at du vil tape penger å bytte bolig ofte.

Eksperten kommer derfor med følgende oppfordring:

– Hvis du ikke vet at du skal bo i boligen i flere år, ikke kjøp den. Moderat prisvekst gjør at det tar mange år før du får pengene tilbake. Ikke kjøp en bolig og tro at du skal tjene penger på den etter kort tid. Kjøp heller bolig ut fra hvilket behov du har i livet ditt de neste årene, sier Bjerknes.

Gjelder spesielt unge

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret har samme råd til nordmenn som vurderer hva de skal gjøre i boligmarkedet. Prognosesenterets utregninger viser at stadig flere taper på sine boligsalg.