Høie: – Epidemien kan vare i ett år

Helseminister Bent Høie redegjør tirsdag formiddag om korona-situasjonen til Stortinget.

– Arbeidet med en vaksine mot koronaviruset foregår. Regjeringen har gitt 30 millioner ekstra til dette arbeidet, og norske aktører er med på arbeidet, sier Høie.

Han sier testingen på mennesker starter allerede denne måneden, men at en vaksine ligger en del fram i tid.

Samtidig forberedes det på at svært mange vil kunne bli smittet i Norge.

– Vi har fortsatt ikke fullstendig oversikt over hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke, men mye tyder på at 80 prosent får et mild sykdomsforløp, sier Høie.

Regjeringen har så langt fått kritikk for å ikke ha laget noen nasjonale retningslinjer for håndteringen av viruset. Både Siv Jensen (Frp) og Jonas Gahr Støre (Ap) mener dette må på plass, for å trygge befolkningen og gjøre ting mer forutsigbart.

Nye scenarioer

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig bedt helsetjenesten forberede seg på et middels pandemi-scenario.

Mandag ble nye scenarioer diskutert.

– Man må i det nye scenariene belage seg på at 22.000 blir innlagt på sykehus som følge av koronavirus over noe tid, og at rundt 5.500 har behov for intensivbehandling. I samme scenario blir 1700 innlagt samtidig, hvorav en del av disse på intensivavdeling. Dette er scenarier vi må forberede oss på, sier Høie.

Høie sier man må planlegge for at hovedepidemien kan vare i ett år.

FHI jobber nå med en ny risikovurdering.

– Vi forbereder oss på at det vil komme flere tilfeller fra andre land, før vi får lokal smitte av viruset. Denne hovedepidemien forbereder vi oss på at kan vare i ett år, sier Høie.

Høie sier han fredag vil legge fram to kongelige resolusjoner. Den første om at laboratorie-kapasiteten må økes, den andre om å bygge opp utstyrlagre.

– Vi ser nå at tilgangen til verneutstyr er et problemområde, og jobber nå internasjonalt for å finne løsninger på dette, sier Høie.

Et problem er at det i en rekke land ilegges forbud mot eksport av disse varene, noe som gjør at det blir mindre tilgjengelig for norske helseforetak.

– Helsemyndighetene har vært forberedt på at viruset ville komme til Norge, og har iverksatt planlagte tiltak for å håndtere situasjonen.

Utsetter planlagte behandlinger

Så langt har 192 personer testet positivt for koronavirus i Norge. Seks personer er innlagt på sykehus.