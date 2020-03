Julian (9) ble skjelt ut fordi han gikk sakte i skisporet: – Helsikes unge!

Søndag var Stine Thyrhaug og sønnene Julian (9) og Leo (11) på skitur i Myrbakken i Alta i strålende sol.

Da de i 12-tiden skulle kjøre ned en bakke sammen, suste Stine og Leo ned først. Deretter kom Julian.

– Han syntes det var litt skummelt med så god fart i sporet, så han bremset midt i bakken. Da kom det en dame bak ham som ville forbi, forteller Stine.

Kvinnen hadde visst ingen tid å miste, og brøytet seg forbi niåringen.

Deretter ropte hun ifølge Thyrhaug dette:

«Du må stå i skisporet, helsikes unge!»

Det var Nordlys som først omtalte saken. I etterkant har Thyrhaug fått mange kommentarer i sosiale medier, hvor folk forteller om sine egne ubehagelige opplevelser i skiløypa.

– Denne saken tar litt av. Det viser vel egentlig bare at man ikke skal kødde med nordmenn på ski, sier Stine Thyrhaug til TV 2.

– Sjokkert

Stine Thyrhaug sier at hun reagerte sterkt på utskjellingen.

– Jeg ble sjokkert over at voksne mennesker kan prate på en sånn måte. Jeg mener at folk burde oppføre seg i turløypa - spesielt overfor barn. De prøver så godt de kan, og naturen er for alle. Liker du ikke masse mennesker rundt deg, bør du ikke velge å ta turen til en lysløype en søndag formiddag, sier hun.

Thyrhaug sier at hun forstår at det kan være irriterende at noen er saktere i løypa enn andre, men at hun skulle ønske at man var hyggelige mot hverandre ute i naturen.

– Jeg forklarte Julian at slik bør ikke voksne mennesker snakke, og at det var bare å glemme. Så storkoste vi oss videre, sier hun.

– Si ifra på en ordentlig måte

Thyrhaug foreslår at de som irriterer seg over niåringer som går sakte i løypa, kan finne seg et annet tidspunkt å oppsøke fjellet.

– Man kan si ifra om noen gjør noe feil, eller at de må passe seg litt, men si i fra på en ordentlig måte, liksom, sier hun.

Tråkket over skiene til syvåring

TV 2 skrev i fjor vinter om flere episoder hvor barn ble kjeftet på av voksne mennesker i skiløypa.

Da ni år gamle Gustav var på skitur med sin sju år gamle bror og mor, opplevde han å bli grovt hetset.

– Folk tråkket over skiene hans, sparket unna staver og presset seg forbi, fortalte moren til TV 2.

Heidi Austlid var på tur i Oslomarka sammen med fire voksne og syv barn, da de ble utsatt for en lignende situasjon.

– Mellom Frognerseteren og Ullevålseter er det mange nedoverbakker, og ett av barna faller. Den andre åtteåringen stopper da opp for å hjelpe. Jeg kommer bort bare noen få sekunder etter, hjelper de opp og sier at vi skal gå ut til høyre, fortalte Austlid til TV 2.