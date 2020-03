Overgangen fra en tradisjonell bil med forbrenningsmotor til elbil er stor, og det er mye å sette seg inn i. Det store spørsmålet mange stiller seg, er om de kan klare seg med én elbil, både til hverdagsbruk og til langturene til hytta og på ferie.

I en NAF-undersøkelse kommer rekkevidde på topp blant hindre for at bensin- og dieselbileiere skal skaffe seg elbil.

– Bilselgerne oppgir en rekkevidde som ikke er oppnåelig i vanlig bruk. Dette er mange klar over, men årstidsvariasjonene er nok ikke like kjent for alle, mener Sødal.

Verdens største elbiltest som NAF gjennomførte i slutten av januar, viser at både temperatur og føreforhold påvirker rekkevidden mye.

30 prosent kortere enn oppgitt

I gjennomsnitt gikk de 20 bilene NAF hadde med på test 18,5 prosent kortere enn den rekkevidden som er oppgitt.

Den beste, Hyundai Kona, klarte seg med imponerende 9 prosent rekkeviddetap, mens den dårligste, Opel Ampera-e, gikk 30 prosent kortere enn oppgitt. De andre bilene la seg et sted i spennet mellom disse to.

– Både temperatur og snøvær spiller mye inn på rekkevidden. Så det er lurt å spørre bilforhandleren om rekkevidden på vinteren før du kjøper bilen, rådgir Nils Sødal.

Må stoppe produksjonen av norsk elbil-favoritt

Opel Ampera-e imponerte ikke i NAFs store rekkeviddetest.

Smart med brede dekk?

I tillegg til dette har utstyrsnivå og særlig dekkdimensjon mye å si for rekkevidden. Flere av bilene NAF hadde med på test fikk en justert oppgitt rekkevidde fra bilimportøren fordi de hadde bredere dekk og økt vekt på grunn av ekstrautstyr. For forbrukeren er det forvirrende at rekkevidden plutselig blir kortere enn det man så i salgsmateriellet.

– Derfor er det lurt å spørre om konsekvensene for rekkevidden før du velger ekstrautstyr. Er de brede dekkene med fete felger verdt kortere rekkevidde, spør Sødal.

For å ha elbil som eneste bil, kreves det enkel og effektiv lading. Det varierer hvor fort bilene kan lade. Noen kan lade med 50 kW, mens andre har 100 og stadig flere kommer med 150.

Norske kunder kan stå på bar bakke etter konkurs

NAFs store rekkeviddetest gikk med hele 20 biler. Den avdekket store forskjeller mellom de ulike bilene. Foto: NAF.

– Krev et svar

– Ladehastighet er vel så viktig som rekkevidde, ja kanskje viktigere, sier Nils Sødal.

– Om du kan lade raskt og effektivt, kan det hende at rekkevidde på rundt 40 mil er nok for langturen din, mener han.

Når du har funnet ut hvor kraftig lading bilen kan ta, er det faktisk nok et spørsmål du bør stille bilselgeren. Det er hvor effektivt bilen lader opp. Dessverre er det ikke slik at bilene lader med den effekten (kW) som står i informasjonen om bilen. Maks effekt oppnås bare i deler av en lading. Og det varierer fra bil til bil hvor lenge det er maks ladeeffekt under ladingen.

– Spør om dette. Det er ikke sikkert du får et godt svar, men krev at de finner ut av det. Det har mye å si for hvor lang tid du bruker på ladestasjonen, avslutter Nils Sødal.

LES MER: Her er resultatene i NAFs store rekkeviddetest

Video: Ekspertens råd – slik lønner det seg å lade elbilen