Parlamentarisk leder i Frp, Siv Jensen, er kritisk til helsemyndighetenes håndtering av korona-situasjonen.

– Det fremstår veldig tilfeldig hvilke råd som gis, og jeg tror det skaper problemer for helsepersonell og privatpersoner, man vet ikke hva man skal gjøre. Det må være tydelige råd som gis, det må være de samme tiltakene på alle flyplasser og tydelig for folk hva de skal gjøre, sier parlamentarisk leder for Frp, Siv Jensen, til TV 2.

Helsedirektoratet har vært tydelige på at situasjonen skal håndteres likt på for eksempel flyplasser, men var mandag likevel klare på at det ikke har vært slik så langt. Foreløpig er det i stor grad opp til fylkesoverlegene å ta avgjørelser på hvordan viruset skal håndteres i deres område.

– Regjeringen på banen

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til regjeringens håndtering av saken.

– Folk blir usikre, informasjonen ut er ikke god nok. I tillegg er jeg kritisk til beredskapen. Beredskapslagrene er tomme. Dette er en situasjon vi kan måtte håndtere lenge, vi har verdens beste helsevesen, men her må vi jobbe på for å være best mulig rustet for situasjonen vi står i, sier Støre.

– Hvorfor er dette ikke bra nok?

– Regjeringen må ta dette inn på sitt bord. De kan ikke skyve dette over på FHI, fylkesoverleger også videre. Her må regjeringen gjøre jobben sin, de må skape trygghet hos innbyggerne våre, sier Jensen.

– Det som er viktig når er regjeringen tar kontroll, og kommer med tydelige nasjonale retningslinjer på hvordan ting skal håndteres, sier Jensen.

Redgjør

Helse– og omsorgsminister Bent Høie (H) kommer til Stortinget tirsdag formiddag for å redegjøre for situasjonen omkring utbruddet av koronasmitte i Norge.

Senere tirsdag skal også statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) redgjøre for den økonomiske påvirkningen situasjonen med korona-viruset har på den norske økonomien.

Mandag sa Sanner til TV 2 at de vurderer å sette inn økonomiske tiltak for å hjelpe på situasjonen.

Oslo børs åpnet med et fall på rundt 12 prosent mandag morgen, men endte ned åtte prosent ved børsdagens slutt. Tirsdag åpnet Oslo børs opp to prosent.