Mandag åpnet Oslo børs ned over 12 prosent. Da børsen stengte klokken 16.30, var indeksen ned med 8,1 prosent til 736,08 poeng.

Det er det største fallet på én dag siden finanskrisen i 2008.

Årsaken til den store nedgangen var lav oljepris og frykt for koronaviruset.

Tirsdag åpnet Oslo børs med en oppgang på over to prosent.

– Oljeprisen har kommet noe opp fra de lave nivåene vi så i gårsdagens handel, men enn så lenge må man være innstilt på store bevegelser også fremover, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Tirsdag morgen omsettes et fat nordsjøolje for rundt 37 dollar, som er en oppgang på cirka 8 prosent.

– Sannsynligheten for konkurser har økt

De viktigste europeiske børsene var opp rundt én prosent etter få minutters handel tirsdag, melder NTB.

Målt gjennom S&P Asia 50-indeksen endte de asiatiske børsene opp 1,8 prosent i natt.

– Mandagens heftige børsfall fortsatte ikke i Asia tirsdag, noe som isolert sett er positivt. Når det er sagt, usikkerheten er stor på grunn av den lave oljeprisen. Selv om lav oljepris er positivt for konsumenten (verdensøkonomien) på litt lengre sikt, er den ikke det på kort sikt. På kort sikt har sannsynligheten for at flere av de «svakeste» aktørene i oljesektoren vil gå konkurs og ryste finanssektoren økt, skriver Berntsen.

Trump varsler skattelette

Det var ikke bare i Norge at mandag ble en katastrofedag på børsen. I snitt falt de toneangivende indeksene i USA med 7,6 prosent, som er det verste på Wall Street siden finanskrisen i 2008.

Berntsen peker på at den viktige Dow Jones-indeksen den siste måneden er ned 18 prosent, mens toneangivende indekser falt 20 prosent i januar 2008.

– Som en respons på den seneste tids uro har Trump varslet ny runde med skattelette. Det ligger i kortene at de fleste land, inkludert Norge, vil måtte trå til med solide finanspolitiske stimulansetiltak for å demme opp for og begrense de økonomiske ringvirkningene av både koronaviruset og oljeprissjokket.