Folkehelseinstituttet har skuffet det norske folk

Myndighetene sier de «vurderer fortløpende».

En person flyr innenlandsrute i Norge like etter å ha kommet fra smittesenteret i Wuhan. Fly fra Italia fortsetter å lande i dagevis uten karanteneregler, også etter at man vet hvor utbredt smitten er der. Smittetester må rasjoneres fra første dag og helsepersonell som kommer hjem fra Italia er ikke på listen over hvem som bør prioriteres.

Likevel, det som spikret klasseskillet mellom landene, var da Australia nylig rapporterte at de har åpnet enorme «hemmelige» lagre med paller på paller av smittevernutstyr, medisiner og vaksiner.

I Norge har man, også på dette punktet, ventet for å se situasjonen an. Folkehelseinstituttet er glad for at Janusfabrikkene kan produsere ekstra munnbind. Mangelen på proaktiv beredskap av smittevernutstyr i Norge er særdeles urovekkende.

Korona tar liv

Mange mener koronavirus-epidemien er overdrevet, nærmere hysterisk, og får altfor stor mediedekning. Covid-19 ser ut til å være svært smittsomt. Man må planlegge alle tiltak med tanke på å skåne de deler av befolkningen som er mest sårbare.

For noen betyr koronasmitte en mild forkjølelse. For andre blir sykdommen mer alvorlig. For noen betyr korona slutten av livet. Vi trenger et sterkt og tydelig Folkehelseinstitutt som jobber i forkant med å sette inn tiltak og bidrar med informasjon som påvirker holdninger og forståelsen av alvoret i befolkningen.

De må heller ikke være redde for å bli upopulære fordi de setter inn strenge tiltak. Det er særdeles viktig i en situasjon som vi - hvis vi er helt ærlige - ikke helt vet hvordan vil ende.

Som helsepersonell og ansatt i folkehelsetjenesten, og også som medmenneske, mener jeg hvert eneste liv er verdt å redde. Ubeleiligheter til tross.