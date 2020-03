Den 75 år gamle bestefaren Ezzeldin Bahader skrev seg inn i fotballhistoriebøkene da han scoret i sin debut for et egyptisk tredjedivisjonslag i helgen. Det melder flere medier, deriblant BBC.

Superveteranen vil også skrive seg inn i Guinness rekordbok som tidenes eldste profesjonelle fotballspiller om han oppfyller kriteriene og spiller ytterligere to hele kamper for sin klubb.

Rekorden for tidenes eldste profesjonelle fotballspiller tilhører for øyeblikket den israelske keeperen Isaak Hayik, som spilte for FC Ironi Or Yehuda i april 2019 i en alder av 73 år. Men om Bahader, som ble født 3. november 1945, altså spiller ytterligere to kamper, slår han rekorden.

Ezzeldin Bahader beskriver seg selv som en offensiv midtbanespiller, og hevder at han har spilt fotball siden han var seks år gammel.

Den historiske scoringen i helgen kom fra straffemerket i oppgjøret som endte 1-1 i oppgjøret mot rivalene Genius. 75-åringen spiller for den Kairo-baserte tredjedivisjonsklubben October 6. Ezzeldin Bahader fikk bære kapteinsbindet i oppgjøret.

– Jeg ble den eldste profesjonelle fotballspilleren som har scoret i en offisiell kamp, fortalte veteranen til BBC Sport etter sin debut.

– Dette er et øyeblikk som ble oppnådd i de siste minuttene av kampen, og noe jeg aldri trodde jeg ville klare. Men jeg ble skadet og nå håper jeg bare at jeg kan spille 90 minutter i neste kamp, mente han.

HISTORISK; Ezzeldin Bahader scoret i sin debut i egyptisk tredjedivisjon. Foto: Ahmed Fahmy

Klubbens trener er stolt over prestasjonene til 75-åring.

– Det er veldig godt for Egypt å komme i Guinness' rekordbok, og det er stort for oss å ha ham i klubben vår, sa trener Ahmed Abdel Ghany.

– Nå skal vi sørge for at han får de 90 eller 180 minuttene som kreves for at han får komme i Guinness' rekordbok som tidenes eldste profesjonelle fotballspiller, konkluderte han.

Historiske Ezzeldin Bahader er far til fire og bestefar til seks barn, og skrev under for klubben i begynnelsen av januar.