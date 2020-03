Det var under en rutinekontroll i Hansjordnesbukta nord for Tromsø 11. januar at en 36 år gammel mann ble stanset.

Mannen er ifølge Nordlys, som først omtalte saken, en kjenning av politiet.

Politibetjenten som stanset ham fikk mistanke om at mannen kunne være ruset.

På politistasjonen fikk han utslag på en rekke narkotiske stoffer, og det ble gjennomført ransaking av mannens bolig i Tromsø, og i bilen han var blitt stanset med.

Skjult bak plastikkdeksel

I bilen markerte en narkotikahund på baksetet, som er en Mercedes Benz.

Nærmere undersøkelser viste at det var blitt saget hull i seteryggen der hvor midtarmlenet kan bli slått opp og inn.

«Politiet tok frem seteryggen og oppdaget da et rom bak denne. Nærmere undersøkelser viste at det var saget ut et hull i seteryggen der midtarmlenet kan slås inn. Hullet var skjult av et plastdeksel, og ble ikke oppdaget før de hadde tatt frem hele seteryggen. Tiltalte har forklart at det var han som hadde sagd ut hullet for å kunne skjule hasjen der,» lyder det i dommen fra Nord-Troms tingrett.

Bak plastdekselet var det skjult 662,86 gram hasj. Hjemme hos mannen ble det funnet 8,83 gram MDMA, 0,22 gram kokain og rundt åtte gram hasj, samt 20.375 kroner i kontanter.

DØMT: Mannen fikk i begynnelsen av mars dommen i Nord-Troms tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Av dette ble 16.000 kroner funnet inne i foret på jakken mannen hadde på seg.

36-åringen ble i begynnelsen av mars dømt til seks måneders fengsel.

Han ble også dømt til å betale 20.000 kroner i bot, og bilen hans ble inndratt.

Skyldte på kameraten

I retten innrømmet mannen at han hadde saget ut hullet for å kunne skjule hasjen der.

Han forklarte videre at hasjen i bilen og det meste av MDMA-beslaget tilhørte en annen person som han ikke vil navngi. Han har forklart at han skyldte personen en tjeneste.

Han nektet for at han skulle frakte hasjen noe sted, og for at rommet i bilen tidligere var blitt brukt til oppbevaring.

Skjulte pengene i politbilen

Han forklarte videre at pengene skulle gå til husleie og regninger, og at han hadde tenkt å betale husleien kontant i en Post-i-butikk.

Han sa også at han puttet kontantene inn i jakkeforet da han satt i politibilen.

Dette gjorde han etter at politiet allerede hadde funnet 1500 kroner på ham, og han fryktet ifølge forklaringen sin for at resten skulle bli beslaglagt.

I dommen står det at mannens forklaring ikke fremsto troverdig.

Mannens forsvarer Ulf Egil Hansen har ikke besvart TV 2s henvendelser.