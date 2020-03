– Jeg har aldri følt meg utrygg når jeg har jobbet i flyktningleiren, men nå er jeg redd i mitt eget hjem, sier Watz til TV 2.

Synet av den utbrente bilen møtte Watz fredag morgen.

– Jeg bor selv langt unna leiren. Det er ingen god følelse at det er noen som kjenner igjen bilen min, og som har fulgt etter meg hjem for så å sette fyr på bilen, sier hun.

Watz har jobbet frivillig på Samos i fem år. Øya befinner seg rett utenfor den tyrkiske kysten.

– Brannmannen som jobbet med å slukke brannen fortalte at det så ut som om noen hadde knust vinduet, for å plassere brennbart materiale inne i bilen, forteller sykepleieren.

Lokal omtale

Nå jobber Watz med å dokumentere at den utbrente bilen faktisk er hennes.

– Papirene brant jo selvfølgelig opp inne i bilen. Men jeg har anmeldt brannen, og håper at politiet vil starte etterforskningen. I mellomtiden kjører jeg rundt i en leiebil, sier hun.

Saken om Watz sin bil har blitt omtalt både i lokalavisa Samos Times og på gresk TV. Sykepleieren sier at det ikke er alle som er fornøyd med omtalen.

– Naboene rundt her vil ikke bli innblandet og venner av meg sier at jeg setter dem i fare fordi jeg jobber i leiren, sier hun.

SVIDD GUMMI: Watz sin bil har kjørt sine siste mil. Foto: Privat

Watz forteller at hun har vært i kontakt med leirledelsen, som viste forståelse dersom hun ønsket å reise hjem.

– Men det har jeg ikke tenkt til. Ingen skal få true meg til å ikke hjelpe syke barn, avslutter sykepleieren.

Demonstrasjoner

TV 2 har tidligere skrevet om at flere greske øyer har fått en ny strøm av flyktninger, etter at Tyrkia åpnet grensene.

Hellas og EU har på sin side ikke åpnet grensene til Tyrkia. Øyene blir dermed overfylt av flyktninger som ikke kommer seg videre, hvilket har ført til at de lokale på øyene har begynt å demonstrere.

Watz forteller at flyktningleiren på Samos huser over 9000 flyktninger, til tross for at den bare har kapasitet til å håndtere rundt 600.

Opptøyene på en annen gresk ferieøy, Lesvos, har ført til at hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet har stanset aktiviteten på øya.

– Her har det vært stille og rolig lenge, men siden spesialstyrkene gikk i land på Lesvos har det vært demonstrasjoner utenfor det kommende identifikasjonssenteret i byen, sier Watz.

Sykepleieren forteller om andre episoder hvor demonstranter skal ha kastet stein gjennom vinduene i hjelpeorganisasjonen Refugee 4 Refugees sine lokaler. Demonstrantene skal også ha satt fyr på en minibuss, som ble brukt til å frakte flyktningene.