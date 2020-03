Tirsdag bekrefter Oslo politidistrikt at ansatte i deres distrikt er rammet av koronaviruset og satt i karantene.

Johan Fredriksen, politiinspektør i Felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt, forteller til TV 2 at de ikke ønsker å oppgi stillingene og funksjonene som er rammet av sikkerhetshensyn.



– Den informasjonen kan misbrukes av en motpart, sier han.

– Jeg må svare generelt, og jeg ønsker ikke å svare i forhold til antall eller funksjoner som er rammet, men i likhet med resten av befolkningen er det også smittede hos oss. Generelt sett er få rammet, og en liten andel er satt i karantene, sier Fredriksen.

Han forteller at de smittede sitter i hjemmekarantene.

Han forteller at politidistriktet allerede har tenkt gjennom en rekke scenarier i tilfelle de blir ytterlige rammet, eksempelvis å flytte ressurser, eller be om bistand fra nabodistrikter.

– Udramatisk

– Situasjonen kan forandre seg raskt. Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og prøver å følge dem på lik linje med resten av landet. Vi skal sørge for at vi opprettholder en forsvarlig kapasitet, sier Fredriksen.

Han sier det er viktig for dem å ikke få mange smittede på en gang.

– Per nå er dette en udramatisk situasjon for oss, om vi greier å holde oss på et jevnt nivå når det gjelder fravær. De som er i karantene kommer etterhvert tilbake i arbeid.

Flere tiltak

Politidirektoratet henviser ved kontakt til en pressemelding publisert på deres hjemmesider tirsdag, der det fremkommer at de har besluttet at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte får heller ikke delta på eksterne kurs eller seminar.

I pressemeldingen bekrefter direktoratet at politiansatte har fått påvist smitte.

– Ut fra beredskapshensyn ønsker vi ikke å gå inn på detaljer om hvor mange vi har hjemme fra jobb, hvor mange som eventuelt er smittet eller hvilke enheter rundt om i etaten som blir berørt, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i pressemeldingen.

De smittede er satt i hjemmekarantene.

I pressemeldingen skriver Vangen at ansatte ved økt sykefravær må være forberedt på å bidra på andre tjenesteområder enn der en vanligvis jobber.

– Vi har tett dialog med berørte politidistrikt og særorgan, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak. Slik situasjonen er nå opprettholdes politiets virksomhet som normalt, sier Vangen.