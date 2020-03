Oppgangen i Tokyo kommer etter at Nikkei-indeksen falt mer enn 5 prosent mandag. Også i Hongkong, Singapore, Sydney og Shanghai er det oppgang tirsdag.

Oppgangen kommer etter kraftige fall på verdens børser mandag. Blant annet falt Dow Jones-indeksen i New York 7,8 prosent, den største nedgangen på én dag siden finanskrisen i 2008.

Oljeprisen stiger tirsdag rundt 8 prosent etter at den dagen før stupte. Et fat nordsjøolje omsettes tirsdag morgen for om lag 37 dollar, en oppgang på rundt 8 prosent, melder Reuters. Også prisen på amerikansk lettolje stiger.

Prisen på både nordsjøolje og amerikansk lettolje falt rundt 25 prosent mandag, det største fallet på én dag siden Golfkrigen i 1991.

Årsaken til mandagens fall er utbruddet av koronaviruset og at Saudi-Arabia varslet produksjonsøkning som følge av en dragkamp mellom Opec og Russland.