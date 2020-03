Sammen med to andre stiftelser gir Bill og Melinda Gates' stiftelser tett opp til 1,2 milliarder norske kroner for å få fart på kampen mot koronaviruset, som har spredd seg til store deler av verden.

Pengene skal gå til å se hvilke medisiner som allerede eksisterer som kan brukes til å behandle smittede, samt nye medisiner.

Ifølge Reuters er det et klart mål for stiftelsen at behandling skal være billige å få, og være tilgjengelige i fattige land.

– Virus som covid-19 sprer seg kjapt, men utviklingen av vaksiner og behandling går tregt. Om vi ønsker å gjøre verden trygg for smitteutbrudd som dette, spesielt for de mest sårbare, må vi finne en måte å få forskning og utvikling til å gå kjappere. Da trenger myndigheter, private bedrifter og filantropiske organisasjoner å handle kjapt for å finansiere dette, sier Mark Suzman i Gates' stiftelse i en pressemelding.