Meadows er blant tre republikanske kongressmenn som mandag satte seg selv i karantene fordi de har vært i kontakt med en koronasmittet, skriver avisen.

Talsmann Ben Williamson fortalte mandag at Meadows i helgen ble gjort oppmerksom på at han kan ha vært i kontakt med den smittede personen som deltok på en konferanse i Washington i slutten av februar.

Williamson forteller at Meadows har testet negativt for viruset og ikke har symptomer, men at han blir i selvpålagt karantene til onsdag.

Fredag ble det kjent at Meadows tar over rollen som president Donald Trumps stabssjef. Williamsons uttalelse sier ikke noe om Meafows har vært i kontakt med Trump etter konferansen i Washington.

Var i kontakt med presidenten

De to andre kongressmennene i karantene fortalte mandag at de var i kontakt med den koronasmittede under konferansen, og at de senere har vært i kontakt med presidenten.

Matt Gaetz fløy med presidenten på Air Force One fra Florida til Washington mandag. Han sier han ikke har symptomer, men at han venter på svaret på prøvene.

Gaetz ble kort tid etter avgang kjent med at han hadde vært i kontakt med den smittede, og satt i et avlukket rom på flyet.

Douglas Collins møtte og håndhilste på Trump sist fredag i hovedkontoret til smittevernetaten Centers for Disease Control.

Collins har heller ikke opplevd symptomer på viruset.