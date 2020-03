Sara (19) og Doris (20) prøver å komme seg ut av Italia: – Håper vi ikke blir sittende fast her

De norske jentene er på InterRail i Europa, og skulle etter planen ta båt videre til Hellas. Nå ser de bare etter en vei ut av Italia.

– Vi fant ut om karantenetiltakene for et par timer siden da vi ble ringt av foreldrene våre som så det på nyhetene. Da pakket vi bagene våre raskt og hoppet i en taxi til flyplassen, forteller Eik til TV 2.

Venninnene sitter nå utenfor flyplassen som åpner klokken 03 og forsøker å sikre seg flybilletter.

– Vi ser bare hva vi finner. Vi skulle egentlig ta båt videre til Hellas, men alle båtene er kansellert fram til april.

Eik forteller at prisen på flybilletter har gått kraftig opp de siste timene.

– Vi prøver å booke flybilletter på nettet, men nettsidene krasjer. Vi så på et fly til Budapest, men nå har prisen gått opp med mange tusen kroner. Vi lurer på om vi skal vente på at flyplassen åpner, og kjøpe billetter inne.

– Virker som mange er klare for å isolere seg

De er ikke de eneste som forsøker å komme seg ut av landet, og forteller at det stadig kommer taxier med folk til flyplassen.

– Det er noen som er litt stresset, og det er en dame som har stått og ropt på italiensk og forsøkt å komme seg inn på flyplassen. Det er en del militær- og politifolk som sørger for at ting holder seg rolig.

Eik forteller at de var stresset, men at de nå har fått roet seg ned.

– Det går fint med oss, men det begynner å bli kaldt. Vi var litt stresset tidligere, men har fått roet oss ned nå.

Jentene håper de ikke blir sittende fast i Italia. De sier de ikke vet hvordan tiltakene vil påvirke flytrafikken, men at de har sett på skjermen inne på flyplassen at et fly allerede er kansellert.

– Vi har fått tips om å kontakte den norske ambassaden som kunne hjelpe oss å komme hjem. Vi håper vi ikke blir sittende fast her i Italia.

Venninnene merket situasjonen på kroppen allerede før karantenetiltakene ble kjent.

– Tidligere mandag stod vi i kø i 20 minutter for å komme inn i en matbutikk, og det så ut som køen fortsatte utover ettermiddagen. Det virker som mange er klare for å isolere seg de neste ukene.

– Vi har en AirBnB i fire dager til som vi håper vi slipper å reise tilbake til, avslutter Eik.

Hele Italia i krantene

Mandag ble det kjent at italienske myndigheter utvider karantenetiltakene til å gjelde hele landet, som er i en desperat kamp mot koronaviruset. Antall smittede og døde stiger fortsatt raskt.

Heretter må alle italienere dokumentere at de har en god grunn hvis de vil reise utenfor områdene hvor de bor. Tiltakene som inntil nå har omfattet den «røde sonen» i Nord-Italia, skal gjelde hele landet, sa statsminister Giuseppe Conte mandag kveld.