Takanashi ledet etter 1. omgang og holdt hodet kaldt i sitt siste hopp. Der ble det 127,5 meter og 296,9 poeng.

Lundby hoppet hele 139 meter i sitt siste hopp, men måtte nedi med begge hendene. Det regnes som fall, og dermed ble det svake stilkarakterer.

Hun ble slått med 1,5 poeng.

– Jeg treffer veldig bra med hoppingen. Det mangler bare å holde seg på beina. Jeg vet at jeg taper seieren på det, men det er en del av gamet, sier Lundby til TV 2.

Totningen leder stort i sammendraget etter to renn.

Dramatikk

Nika Kriznar fra Slovenia braste inn i reklameskiltene i finaleomgangen og ble liggende etter sammenstøtet (se fallet i vinduet øverst). Hun måtte bæres ut på båre. Ifølge NRK er hun blitt fraktet til sykehus og skal ta røntgen av den ene armen som hun fikk smerter i etter hendelsen.

Silje Opseth tok sin første pallplass i verdenscupen noen gang etter 131,5 og 122,5 meter og 293,5 poeng.

– Det er veldig, veldig gøy. Helt ubeskrivelig, sier en smørblid 20-åring etter rennet, og får ros av Lundby:

– Det er en kjempebra dag for Norge. Vi har to på pallen, og jeg er kjempeglad på Silje sine vegne. Det er en stor dag, slår det norske hoppesset fast.

Varierende forhold

Det var mye og ujevne vindforhold i Lillehammer, og Lundby måtte vente i over 13 minutter før hun ble sendt utfor i første omgang. Hun var slett ikke den som var mest heldig med forholdene, og det bidro nok til at hun bare var nummer fire på resultatlista etter det første hoppet.

Opseth hadde derimot et svært godt hopp under gode forhold, og var lengst i første omgang. Det gjorde at hun lå på andreplass før det siste hoppet.

Anna Odine Strøm hoppet 114 og 111,5 meter. 233,4 poeng ga 13.-plass.

Kun 33 utøvere var med i rennet. Mange var opptatt med blant annet junior- og U23-VM i starten av Raw Air for kvinner.

(©NTB/TV 2 Sporten)