Totalt 27 personer har blitt tiltalt for doping av veddeløpshester melder New York Times.

– Vår største frykt ble dessverre bekreftet i dag, og de som elsker idrett og idrettsutøvere som driver med hest bør være rasende, skriver den amerikanske antidopingsjefen Travis Tygart i en uttalelse mandag.

Blant de tiltalte er trenere, veterinærer og andre innad idretten som skal ha dopet og skadet veddeløpshester i det skjulte over en lengre periode.

– Denne tiltalen viser at doping i hesteveddeløp er utbredt, og det er hestene og spillpublikumet som lider mest, skriver Tygart videre.

– Det rette å gjøre er å fjerne reven som vokter hønsehuset, og sørge for at det er et uavhengig antidopingorgan tilstede for å beskytte sportens integritet, og hestenes sikkerhet, understreker antidopingsjefen.

Jason Servis. Foto: Gregory Payan

Jason Servis, trener for fullblodshesten Maximum Security, er blant de 27 tiltalte.Veddeløpshesten regnes som en av de aller beste i verden.

De involverte prøvde å forbedre løpsresultatene for å sikre seg premiepenger på baner rundt om i USA. Blant annet i New York, New Jersey, Florida, Ohio, Kentucky, i tillegg til i De forente arabiske emirater. Dette til «risiko og skade for hestenes helse og velvære», heter det blant annet i tiltalen.

Hesteveddeløp har en lang historie med trenere som har brukt ulike medikamenter for å forbedre hestenes prestasjoner. Blant annet har hjertemedisiner og steroider blitt påvist under dopingtester. Dette, kombinert med mangelfullt statlig regelverk har gjort amerikanske veddeløpsbaner blant de mest dødelige i verden, skriver New York Times.