Leicester - Aston Villa 4-0 (1-0)

Leicester tok en komfortabel seier over Aston Villa med to scoring av Harvey Barnes og to av en friskmeldt Jamie Vardy.

Men det var nok det som skjedde rundt kampens første scoring som gjør at Pepe Reina kanskje mister nattesøvnen denne kvelden.

For Villa-keeperen, som var valgt istedenfor Ørjan Nyland, var rett og slett på ville veier da Barnes satte inn 1-0 fem minutter før pause.

Reina stormet ut fra sekstenmeteren da Barnes kom på løp, og mislyktes grovt. Spanjolen feilberegnet og traff verken mann eller ball, og ble dermed rundet på rundt 20 meter. Barnes hadde en enkel jobb med å sette ballen i et åpent mål.

– Hva i all verdens land og rike?! Det er Pepe Reinas Aston Villa-karriere oppsummert så langt. Fra det utrolige til det utrolige, utbryter kommentator Kasper Wikestad i det Leicester tok ledelsen.

– Det som står igjen for meg etter dette målet er mannen i gult, Pepe Reina. 37 år gammel og ser ut som en bedriftskeeper fra et eller annet dårlig bedriftslag. Hva i all verden tenker han med der?, spør TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Ja, hvis du er helt sikker på at du får tak i den ballen kan du bare pøse ut, men når du da ikke treffer ballen, du treffer ikke mann, da ser det rett og slett utrolig dumt ut. Det er uforståelig at en så rutinert keeper bommer som han gjør. Han står på 16-17 meter idet den den pasningen blir slått igjennom, så han er egentlig offensiv og står klar. Men det valget han tar der er fryktelig, og det er grunnen til at det blir 1-0 til Leicester, konkluderer han.

Tidligere Aston Villa-forsvarer Alan Hutton var rystet av hendelsen.

– Jeg aner ikke hva Pepe Reina holdt på med der. Jeg kan ikke tro at han gjorde det, det var jo tre-fire forsvarsspillere på vei tilbake mot mål, sier Hutton til BBC Radio.

– Folk gjør feil. Han er sikkert den første til å innrømme at det var feil å komme ut på det tidspunktet. Det var andre ting man kunne gjort for å stoppe det målet, forklarer Aston Villa-manager Dean Smith til Sky Sports etter kampen.

Leicester har dermed 53 poeng på tredjeplass, fem poeng foran Chelsea. For Aston Villa ser det ikke lysere ut i nedrykkskampen.