Etter en strålende start på sesongen, ble ranværingen Robin Pedersen nærmest borte over natta fra de øvre delene av resultatlistene i hopp.

Men på Lillehammer klinket han til med femteplass, fattige 3,5 poeng fra seieren.

– Det gjør enormt godt, sier Pedersen, som er sønn av tidligere landslagstrener Trond Jøran Pedersen, med et smil.

– Tungt å komme opp fra dass

Han har ikke bare arvet hopptalentet fra sin far. Også snakketøyet kan minne litt om farens frodige nordnorske språk. For når TV 2 ber ham forklare på en folkelig måte hva han har endret for å hoppe bedre, trekker han en en fargerik metafor opp av hatten.

– Hvis du kan se for deg at du reiser deg fra dass med føttene foran deg, så er det litt der jeg har holdt på. Og det blir vanskelig hvis du sitter på dass og har beina langt foran deg, da kommer du deg ikke opp, sier han med et smil.

– Men hvis du har føttene rett under deg, da kommer du deg opp. Det er litt sånn det har vært i hoppbakken.

– Så folk kan gå på toalettet og prøve?

– Ja, da vil de skjønne hvor tungt jeg har hatt det, he, he, ler han.

Lindvik leder sammenlagt

Landslagsferskingen av sesongen er strålende fornøyd med den norske laginnsatsen, selv om det ikke ble pallplass på Norge. Marius Lindvik ble nummer fire, mens han selv delte femteplassen med hjemmehåpet Robert Johansson.

– Det er ikke langt unna i dag at vi tapetserer pallen. Og det har vi sett i enkeltøkter både i sommer og vinter at vi er gode nok til. Så det er bare å glede seg til fortsettelsen, sier Pedersen.

Marius Lindvik leder Raw Air 7,6 poeng foran Stefan Kraft, som viste seg fra en sjelden tam side på Lillehammer.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er bare små, små ting i svevet som gjør at jeg ikke vinner her i dag, sier Lindvik.

Han mener den erfaringen han fikk med seg i hoppuka, der han ble nummer to, er gull verdt inn i avslutningen av den norske turneringen.

– Ja, jeg lærte mye om å spare energi og krefter til de rette tingene. Det er mye reising, og det er viktig å slappe av mens man kan, sier Lindvik, som var blant få som droppet den andre treningsomgangen i Lysgårdsbakken.

Stöckl frykter været mest

Og landslagssjefen selv var sjeldent fornøyd, selv om Norge ikke fikk noen på pallen på Lillehammer.

– Ja, i dag leverte alle gutta veldig bra. Marius leder Raw Air sammenlagt, så det var en kjempeinnsats av alle, sier Stöckl.

Han er mer redd for dårlige forhold i de kommende rennene, enn formen til Lindvik og Co. Tirsdagens renn på Lillehammer kan bli preget av sludd og regn.

– Det er meldt krevende vær framover, men det er klart at nå har vi et godt utgangspunkt.