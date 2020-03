Så ofte dopingtestes 20 av Norges største idrettsprofiler

Mer enn 300 000 dopingtester årlig

Robert Johansson er en av dem som bare ble testet én gang i 2019, men han påpeker at han vanligvis blir testet oftere.

– Jeg gjør det jeg skal i forhold til det. Jeg melder i fra hvor jeg er til enhver tid og alt det der. Jeg får ikke gjort så mye mer enn det. Jeg er sikkert ikke den som blir testet hyppigst i løpet av en sesong, men året før ble jeg testen en del mer. Så det varierer litt, sier han.

Tilfellene av dopingsaker i hopp har vært svært få de siste årene.

– Det har ikke vært ekstremt mange tilfeller, og det er jeg veldig glad for. Jeg melder med glede fra (hvor jeg er, journ. anm.) og de får gjerne komme på besøk når de er i området!

Utøverne blir testet av en rekke ulike organisasjoner og byråer.

Antall tester på verdensbasis i utvalgte idretter i 2018 Friidrett : 32 309.

: 32 309. Ski (langrenn, alpin, kombinert, hopp, freestyle, snowboard, slopestyle): 6 918

(langrenn, alpin, kombinert, hopp, freestyle, snowboard, slopestyle): 6 918 Langrenn : 2 916

: 2 916 Skiskyting : 3 133

: 3 133 Håndball : 3687

: 3687 Fotball : 37 729

: 37 729 Sykling : 25 391

: 25 391 Tennis: 6 643 Kilde: Anti-Doping Testing Figures Report

Antidoping Norge (ADNO) står naturligvis for en stor del av testingen av norske utøvere, men flere andre aktører er også inne i bildet. For eksempel vil International Testing Agency (ITA) kunne teste norske friidrettsutøvere, på samme måte som Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) vil kunne teste Alexander Kristoff og co.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har de siste årene registrert i overkant av 300 000 dopingtester årlig til sammen i alle idretter. Cirka 1,5 prosent av disse prøvene har de siste årene vist seg å være såkalte AAFs (Adverse Analytical Findings), noe som, enkelt forklart, kan oversettes til en positiv prøve.

Totalt tar ADNO rundt 3000 prøver årlig, hvorav brorparten er utenfor konkurranse.

Disse idrettene tester Antidoping Norge mest i

Antallet dopingtester er bare en liten bit av antidopingarbeidet og sier lite eller ingenting om hvilke idretter det er mest doping i eller hvilke utøvere som sannsynligvis vil dope seg.

Mange prøver i konkurranse vil for eksempel være urinprøver som blir tatt av utøvere etter en seier i den aktuelle konkurransen. Det gjør selvsagt at de som vinner mest også vil bli testet mest - med enkelte unntak.

Idrettene Antidoping Norge testet mest i 2019 Ski 418

Fotball 309

Sykkel 304

Friidrett 237

Styrkeløft 175

Ishockey 163

Amerikanske idretter 162

Skiskyting 115

Håndball 98

Svømming 92 Kilde: Antidoping Norge

– Det er viktig å understreke at testing bare er et av flere virkemidler som benyttes i en effektiv dopingkontrollvirksomhet i 2020. Her spiller også et utstrakt profilarbeid og et stadig større fokus på etterretnings - og etterforskningsarbeid inn. Biologiske profiler og annen informasjon benyttes for å etablere et målrettet testprogram, sier Geir Holden, fagrådgiver i kontrollavdelingen i ADNO, til TV 2, og utdyper:

– Antidoping Norges arbeid i idretten finansieres av spillemidler som mottas via KUD og det utvikles et kontrollprogram utfra de midlene som er tilgjengelig. Når det kommer til testingen, er det et krav fra WADA at antidopingorganisasjoner som skal teste utøvere gjør en risikovurdering av de idrettene man har testmyndighet over. Det er i hovedsak fem faktorer som legges til grunn i en risikovurdering:

1. Fysiologiske faktorer

2. Finansielle faktorer

3. Idrettens popularitet

4. Etterretningsinformasjon

5. Tidligere dopingsaker

– De idrettene/disiplinene som får høyest score i denne risikovurdering – defineres som en høyrisikoidrett – og utøvere her vil bli testet hyppigere enn idretter som defineres med en lavere risiko for dopingbruk. I tillegg vil for eksempel idrettens størrelse og nivå i et land og kommende mesterskap spille en rolle i planleggingen av et målrettet testprogram som er uforutsigbart og med uanmeldte tester, sier Holden.