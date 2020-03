– Han er bunnlagenes Lionel Messi

Se Leicester - Aston Villa fra kl.20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Aston Villa-manageren mener Jack Grealish har vært så god denne sesongen at han er blant de fem beste spillerne i årets Premier League. Smith mener også at Villa-kapteinen bør få sjansen på det engelske landslaget allerede i treningskampene mot Italia og Danmark i slutten av mars.

– Han har ikke vært i Premier League så lenge fordi Aston Villa har vært i Championship de siste tre årene. Men han har bevist for alle hva han er i stand til og har vært en av de fem beste spillerne denne sesongen, sier Smith i et intervju med Sky Sports.

– Bunnlagenes Messi

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er enig i mye av det Smith sier.

– Om han er topp fem eller topp ti synes jeg er vanskelig å svare på, men at han har vært blant de beste er det ingen tvil om. Han er jo bunnlagenes Lionel Messi, mener Mathisen.

– Men så snakker man opp sine egne produkter, og det hadde jeg også gjort. Så det er selvfølgelig smart, men samtidig så tror jeg Smith mener det. Han ser jo Grealish på trening hver dag. Han kjenner ham som type, og han har sett ham levere på et veldig høyt nivå. Det er ikke Grealish sin skyld at Aston Villa ligger der de ligger. Det er at han har altfor dårlige medspillere rundt seg, legger Mathisen til.

Han mener i likhet med Smith at 24-åringen kan få sin England-debut allerede nå.

– At han er på et nivå som gjør at han bør spille en rolle for England i sommerens EM tror jeg de fleste er enig om, selv om det er tøff konkurranse på det engelske laget. Han har noen ferdigheter som er veldig sjeldne. Han er også en type som hadde trivdes i et sånt mesterskap, understreker Mathisen.

Blir trolig solgt til sommeren

Men med Aston Villa på en foreløpig nedrykksplass og flere klubber som har meldt sin interesse for Grealish, er det ikke sikkert klubben får beholde ham så lenge.

– Om de får beholde ham spørs hvilken divisjon de spiller i til sommeren. Jeg tviler på at de klarer å beholde han uansett, men rykker de ned er det i hvert fall garantert at han forsvinner, sier Mathisen og legger til:

– Manchester United har vel vært på jakt etter ham, og der passer han fint inn. Så jeg vil tro at flere av de største klubbene i England er villige til å betale ganske godt for ham. Så kan det være at andre klubber rundt i Europa også er villig til det, men hvis han skal gå til en storklubb så vil jeg tro at det skjer i den ligaen han spiller i i dag, spår Mathisen.