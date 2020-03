Syv Røde Kors-frivillige som ble satt i karantene i helgen, er ute av karantene mandag ettermiddag, melder Røde Kors.

Karantenen ble opphevet etter at personen som brøt hjemmekarantenen, ikke var smittet av koronaviruset.

– Vi er glade for at verken pasienten eller våre frivillige ser ut til å være smittet av koronaviruset, men gjentar oppfordringen om å respektere helsemyndighetenes smittevernråd og å ikke bryte karantener, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Norges Røde Kors.

Røde Kors opplyste søndag til TV 2 at de lørdag ble oppringt av tredjeperson som meldte om en person som trengte medisinsk assistanse noen hundre meter fra vaktstasjonen.

Avlyser arrangementer

Flere større arrangementer i regi av Legeforeningen er nå avlyst eller utsatt som et tiltak for å hindre spredning av koronasmitte.

– Fremover er det viktig å legge til rette for nok kapasitet i primær- og spesialisthelsetjenesten. Ved å begrense smitte, sørger vi også for at helsevesenet kan håndtere situasjonen på best mulig vis, sier generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen.

Større arrangementer med flere enn 50 deltakere blir avlyst eller utsatt dersom det ikke kan gjennomføres på alternative måter som gir lavere smitterisiko, opplyser foreningen.

Legeforeningen vurderer forløpende om de skal avlyse det kommende landsstyremøte i slutten av mai.

192 registrerte smittede

Det siste døgnet har 23 personer fått påvist koronaviruset. Dermed har nå 192 personer så langt blitt smittet i Norge. Flere menn enn kvinner er smittet.

– Gjennomsnittsalderen på dem som er smittet med koronavirus er 44 år. 60 prosent er menn, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI).

55 er blitt smittet i Norge, mens 134 personer er smittet i utlandet. Tre tilfeller er fremdeles under avklaring.

– At antall smittede øker er en forventet utvikling av epidemien. Vi har forståelse for at det gir bekymring både for egen og nære sin helse, sier områdedirektøren.

Alle landets fylker er berørt av koronaviruset, og det er Viken som har flest tilfeller, med 44, etterfulgt av Oslo med 35 tilfeller. Møre og Romsdal og Nordland har færrest smittetilfeller, med henholdsvis to og tre tilfeller.

(TV 2/NTB)