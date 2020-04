Her du lyst på en skikkelig sprek bil, som samtidig er så diskret at naboen, eller kollegene dine neppe legger merke til den – og det hele til en billig penge?

Da skal du lese videre. For da kan det godt være at vi har funnet bilen for deg.

Mercedes E 50/55 AMG er en bil for kjennere. Du må vite hva dette er, for å forstå det. Utvendig ser den svært diskret ut. Joda, store hjul, lavere fjæring og doble eksosutblås er på plass. Men har ikke nesten hvilken som helst ungdoms-Mercedes det?

Det er alt du IKKE ser, og det er ikke så rent lite, som gjør denne bilen til det den er. Nemlig både et råskinn og en klassiker.

Om vi løfter på det panseret med stjerne-pryden finner vi en 5-liters V8-motor klemt ned mellom forskjermene. Effekten er 347 hestekrefter og momentet på 480 Nm. Det er med andre ord ganske kraftige saker vi snakker om her. Særlig med tanke på bilens alder.

Dette er bilen som selges i Norge nå. Den ser ganske tilforlatelig ut, men den er et råskinn. Faksimile fra Broommarked.

Så langt nord det er mulig å komme

For dette var spreke saker den gangen disse bilene var nye i midt på 90-tallet. Det er tross alt mer enn 20 år siden. Selv om W210, som denne E-Klassen heter, er et relativt vanlig syn på veiene, er det liten tvil om at AMG-en er en klassiker allerede. Og en ganske billig sådan.

Forleden dukket det opp en slik bil til salgs her i Norge. En 1999-modell E55 AMG, som heller ikke har gått avskrekkende langt med tanke på alder. 150.000 kilometer er klokket inn på telleverket. Bilen selges av en privat eier i Kjøllefjord, som er omtrent så langt nord i Norge det er mulig å komme.

Prisantydningen er 148.000 kroner, pluss omregistreringsavgift. Den blir med andre ord din for under 150.000 kroner.

Akkurat denne bilen har etter alt å dømme bakgrunn fra USA. Markeringslys på siden og speedometer i miles tyder på det.

Med den nevnte kraftpakka under panseret gjør den 0-100 km/t unna på kjappe 6,2 sekunder og toppfarten er oppgitt til 250 km/t. Girkassen er en 5-trinns automat som er preppet for denne bilen og tåler påkjenningene. AMG er også kjent for å være kanskje verdens beste motorbyggere. Ikke bare går det fælt. Det holder som regel veldig godt også...

Drivhjulene er bak. På godt og vondt, sikkert. Dette er jo bil fra tiden før firehjulsdrift ble et must...Det skal dog sies at AMG kunne levere det også om du var villig til å betale.

To-farget skinninteriør og rikelig med nøttetre. Faksimile fra Broommarked.

Råskinn med plass til familien

I tillegg til å være spreke, er bilene også godt utstyrt. Her er det i kjent Mercedes-stil nøttetrepaneler, akkurat denne bilen har to-fargede skinnseter og ellers alt som var mulig å få på denne tiden.

Bilen loves av selger å være i god stand. Den er ikke vinterkjørt og selges ferdig EU-godkjent.

Rust var jo et velkjent problem på denne Mercedes-modellen og da særlig på biler produsert mellom 1998 og 2002. En av grunnene til det var innfasing av en nye type vannbasert lakk. Dette problemet gjorde seg særlig gjeldende på europeiske biler. Slik sett kan denne amerikanske modellen ha sluppet unna.

Bilen i denne annonsen kom til Norge for bare ett års tid siden.

Er du på utkikk etter et rimelig og diskret råskinn med plass til hele familien, kan det absolutt være verdt å vurdere en slik bil nå. Dette er fortsatt en bil som byr på det lille ekstra både når det gjelder ytelser, lyd og kjøreglede.

For vanlig, for ny og ikke spesiell nok? Tror du noen i sin tid sa det samme om dagens klassikere? Det kan være smart å handle før alle andre oppdager den.

