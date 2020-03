WHO mener det er en reell mulighet for at koronautbruddet kan bli en pandemi.

Det opplyste Verdens helseorganisasjons sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på sin pressekonferanse mandag.

Samtidig opplyste han at 70 prosent av dem som har blitt smittet i Kina, nå har kommet seg.

Kypros har registrert to tilfeller av korona-smitte. Dermed er alle EUs medlemsland rammet av viruset.

Mandag meldte også Tyskland om de første to dødsfallene som er forårsaket av viruset.

Italia er så langt fortsatt det hardest rammede landet i Europa, der er antallet på smittede over 7.300.

Toppmøte på telefon

EU-president Charles Michel kaller inn medlemslandenes ledere til telefonkonferanse om koronaviruset. Telefontoppmøtet holdes trolig tirsdag

– Vi må samarbeide for å beskytte borgernes helse, skriver Michel på Twitter.

Frankrikes president Emmanuel Macron ber også om samordning av tiltak innen helse, forskning og økonomi i møte med viruset, som sprer seg over hele Europa og har tatt liv i flere land.

– I møte med covid-19-viruset gir det styrke å stå samlet, tvitrer Macron.

