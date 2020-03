Det siste døgnet har Folkehelseinstituttet fått rapportert ytterligere 23 personer som har testet positivt på koronaviruset, opplyser FHI mandag.

192 personer har dermed testet positivt for viruset i Norge.

– Gjennomsnittsalderen på de som er smittet med koronavirus er 44 år, av de er om lag 40 prosent kvinner og 60 prosent menn, sier områdedirektør for smittevern Geir Bukholm i FHI i en uttalelse.

Flest smittet utenlands

Til TV 2 sier Bukholm at man tror man må regne med at den bratte kurven med mellom 20 og 30 nye påviste smittetilfeller i døgnet, vil fortsette fremover.

De fleste nordmennene som har fått påvist koronaviruset, har blitt smittet i utlandet eller via personer som har vært i utlandet.

– Først og fremst er dette personer som har vært på ferie i utlandet og den siste perioden har det vært mange skiturister som kommer tilbake fra skiområdene i Nord-Italia og Østerrike, og jeg tenker nok at dette vil fortsette en stund til, sier han.

Flertallet av de smittede er smittet i Italia, sier områdedirektøren til TV 2.

– Mer enn 100 av disse personene er smittet i Italia og mer enn 20 personer er smittet i Østerrike, sier han.

Raskere spredning

Dersom man går over i en fase der man begynner å få internsmitte i Norge, vil viruset spre seg raskere enn det har gjort de siste ukene.

– Vi forventer at hvis det kommer dit, vil vi få en mye raskere spredning, og så vil hurtigheten på spredningen kunne reguleres av tiltakene vi gjør, sier Bukholm.

De siste dagene har en rekke arrangementer blitt avlyst. Områdedirektøren sier at dette er et tiltak som ikke har veldig stor effekt i den fasen vi nå befinner oss i, men at det vil være langt mer effektivt etter hvert som utbruddet utvikler seg videre.

– Slik at det vil være tiltak som vi vil intensivere fremover, sier han.

Flere sykehusinnleggelser

Søndag ble den første personen i Norge lagt inn på sykehus som følge av viruset, og det siste døgnet er det meldt om flere sykehusinnleggelser som følge av viruset.

– Det betyr nok at hvis vi ser på aldersfordelingen av de som er smittet, så er hele aldersspekteret representert. Det er klart at vi må forvente at noen får litt mer alvorlig sykdom, og noen kan også ha bakenforliggende sykdom som disponerer for det, sier Bukholm til TV 2.

Helsedirektoratet opplyste tidligere mandag at de anbefaler alle å redusere møte- og reisevirksomhet.

– De som kommer hjem må starte med å holde seg oppdatert på situasjonen, og de må kontakte kommunelegen for å rådføre seg, sa Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet, under en pressekonferanse mandag.