Redd hun skulle føde da de fikk se den nye stuen

Elisabeth og Åsmund har ingen planer om å gjøre forandringer i stuen, men forteller at de planlegger innkjøp av en skjenk med skapdører.

GAMMELT OG NYTT: Paret er glade for at den nye stuen beholdt uttrykket med en god blanding av gammelt og nytt, slik de har i resten av huset. Foto: Pandora Film/ TV 2.

– De åpne hyllene er fine, men med to småbarn i huset er det også behov for noe oppbevaring som er stengt for nysgjerrige barnehender.

Programleder Kjersti Bergesens ord om oppussingen

Et herlig stuerom med masse dagslys, god plass og hyggelige mennesker. Hva mer kan Tid for hjem ønske seg? Og med designer, Morten Skjærpe Knarrum, på laget kommer dette til å bli både morsomt og spennende tenkte vi. Og det ble det.

Morten vil rive veggen inn til den lille TV-stuen og lage ett stort rom. Sofa og tv vil han plassere inne i kroken slik at det er plass til et stort spisebord foran vinduet.

Den store peisen ønsker han å ta bort, og er enig med huseierne om at den er for dominerende. I stedet vil han sette inn en mindre frittstående ovn og gjøre noe spennende ut av veggene rundt. Rødlakkert strekkstål er en ganske vill idé, og vi er spente på hvordan det vil ta seg ut.

Grunnarbeidet

Før vi kommer til alt som er gøy, er det masse grunnarbeid som skal gjøres. Veggene har utdatert miljøstrie, så her blir det sparklet og armert for slette malingsvennlige flater.

Den gamle peisen blir revet, og det blir også veggen mellom de to rommene. Dette gjør at gulvet i hele rommet må fikses, så det er bare å sette i gang.

Designer, Morten, har valgt et lyst furugulv, og lyse furumaterialer skal brukes flere steder i rommet. Det gamle gulvet tar vi pent opp og legger til side. Det har i ettertid blitt brukt på nytt i et annet rom i huset.

Vegger og tak

LUN KROK: Ved å åpne den ene veggen har rommet blitt mye større, men samtidig har det blitt en koselig, lun TV-krok.

Når alt grunnarbeidet er ferdig, blir vegger og tak i størstedelen av rommet malt i en lys, lun grønnfarge. Også vinduskarmer males i denne fargen.

I TV-kroken kler vi to av veggene med furuparkett, og denne treveggen fortsetter også rundt hjørnet og rundt kjøkkendøren.

Furugulvet er ferdig behandlet, lutet og oljet, så når vi bruker parketten på veggen vil den lyse fargen holde seg også der.

Rødt strekkstål

Peiskroken er vel den delen det knytter seg størst spenning til i denne rommet, for Morten har jo en ganske vill idé her. Han vil bruke strekkstål (vanligvis brukt til gulv i industrisammenheng), og stålet skal lakkeres rødt.

RØD KROK: Den nye peisen har blitt betydelig mindre enn den opprinnelige, men samtidig langt mer spennende. Foto: Pandora Film / TV 2.

For å få en fin og spennende bakgrunn for dette, lager Einar først marmorinovegger. Marmorino er en italiensk teknikk der man påfører en blanding av knust marmor og bindemidler i flere skikt, og polerer det hele til slutt.

Spør dere meg ble det riktig så lekkert med marmorinovegg i varm rødfarge og stål på utsiden. Frekt og fjongt. Og ja, den lille svarte ovnen ble også fin i disse omgivelsene.

Møbelbygging

I garasjen etablerer vi snekkerverksted, og på rekordfart blir det laget spisebord, benk til spisebordet, runde sofabord og hylle.

Spisebord og hylle er laget i furumaterialer, og de runde sofabordene er laget i plantematerialet «mdf». Sofabordene får også marmorino-overflate.

Lappeteppe

SPISEKROK: Spisebordet har fått luftig plass midt i rommet. Bord og benk er laget av lyse furu-materialer. Foto: Pandora Film / TV 2.

Jeg for min del har syverksted og skal lage lappeteppe. Det har jeg aldri gjort tidligere, så det var kjekt å lære seg.

Jeg samlet sammen en masse ulike tekstiler, noe fra brukte klær, og noe fra stoffbutikker. Alt ble klippet opp i nøyaktig like store firkanter, lagt ut på gulvet og byttet frem og tilbake på til vi var fornøyde med sammensettingen.

Lappene ble først sydd sammen i remser, og så ble remsene satt sammen.

Når alle lappene var klare, var det tid for selve quiltingen. Et lag med bakstykke, ett lag med vatt, og laget med alle lappene ble festet sammen med en haug med knappenåler, og deretter sydd på maskin.

FARGERIKT: Et lappeteppe i sterke farger kan være en idé, dersom man ønsker litt mer liv i et rom. Foto: Pandroa Film / TV 2.

Siste operasjon var en pen rød kant rundt det hele. Det gikk forbausende greit alt sammen, og jeg tror nøkkelen til suksess handlet om pinlig nøyaktighet i klipping og tungen rett i munnen.

Alt jeg trengte å vite fant jeg på internett, så det er bare å sette i gang folkens!

Møbler og teppegulv

I STIL: Det ferdige lappeteppet står i stil til sofaen og gulvteppet. Foto: Pandora Film / TV 2.

For å lage ekstra lun stemning i TV-kroken, bestemmer Morten designer at vi skal legge rødt vegg til veggteppe der inne.

Det vil være fint for barna å leke på og det vil dempe støy i rommet. Dette teppet, sammen med en stor, raus sofa, gjør området til et innbydende sted å slappe av.

En godstol skal vi også ha. Vi finner en brukt stressless i skinn som møbeltapetsereren trekker om i en spennende tekstil. Litt retrofølelse i tekstilen, men likevel med en fargesammensetning som gjør den både moderne og tidløs, og veldig hjemmekoselig.

KOSELIG: Den lune sofakroken har blitt en koselig avslapningsplass, som også passer perfekt for små barn. Foto: Pandora Film / TV 2.

Stolen blir plassert på et rundt rødt teppe, i samme utførelse som vegg-til-veggteppet i TV-kroken. Sammen med det røde marmorinobordet blir dette knallfint foran den røde stålveggen.

– Takk for oss

UTSIKT: I den nye løsningen kan man nyte utsikten både fra lenestolen og spisebordet. Foto: Pandora Film / TV 2.

Tid for hjem er glad for å høre at at rommet falt i smak, og at alt gikk fint med fødsel. Ettersom huseierne, med god grunn, ikke klarte å være særlig konsentrerte under overtakelsen, setter vi stor pris på å høre at de stortrives i sin nye stue idag.

Vi ønsker lykke til videre og takker for oss!

– Kjersti