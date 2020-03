I februar dro tidligere håndballstjerne Gro Hammerseng-Edin til Zanzibar i Tanzania.

Der delte hun ut briller sammen med Specsavers. Barn og voksne med dårlig syn kunne endelig få den hjelpen de trengte.

– Det er veldig fint og givende å være her med briller som folk har levert hjemme i Norge, forteller Hammerseng-Edin.

– Det er lange køer, og behovet er kjempestort. Det er mange inntrykk, mye å ta inn, og jeg kjenner at det er mange ting som vi tar for gitt hjemme som ikke er en selvfølge her, fortsetter hun.

Savner familien

Mens hun var i Zanzibar kjente hun også på savnet etter familien. Dette var nemlig første gang Hammerseng-Edin var borte fra yngstesønnen Leo på ett og et halvt år.

– Jeg har hatt litt separasjonsangst. Men fordi det er så meningsfylt å være her, så er det definitivt verdt det. Men det har ikke vært superenkelt å være borte fra familien, forteller hun.

Hun har holdt daglig kontakt med kona Anja Hammerseng-Edin (37) og deres to sønner Mio (8) og Leo (1 1/2).

– Jeg har til tross for dårlig dekning på telefonen klart å kommunisere med de hjemme hver dag. Jeg kjenner at det er viktig for meg. Etter sånne lange dager med mye inntrykk så er det best å få snakke med de hjemme, forteller håndball-legenden.

Mye livsglede

Det ble mange sterke møter med mennesker mens den ferske TV 2-profilen var i Afrika, og følelsene satt løst.

– Jeg ser veldig mye livsglede, mange smilende mennesker, og det er utrolig fint at alle som står timevis i kø får en fin opplevelse, sier hun.

– Jeg møtte en 70 år gammel kvinne i går som så veldig dårlig, men så fikk hun lesebriller og avstandsbriller. Hun dansa og lo da hun gikk herfra. Det er varmt og vi jobber lange dager, så det skal ikke mye til før jeg kjenner sterke følelser, smiler Hammerseng-Edin.