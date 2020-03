Mandag fikk flere hundre ansatte på Petter A. Stordalens norske hoteller beskjed om at de blir permittert, skriver Dagens Næringsliv.

– Reiselivet rammes nå veldig sterkt. Og det er særlig avbestillinger og utsettelser av konferanser som slår hardest ut, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice-kjeden til avisen.

SISTE: Silseth opplyser at avisen har misforstått informasjonen.

– DN har misforstått informasjonen. Noen av våre hoteller har i dag varslet sine ansatte om at det kan bli permitteringer. Ingen er ennå permittert, men om situasjonen ikke snur vil vi dessverre måtte gå til det skrittet. Og omfanget kan bli flere hundre som berøres. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig og i samarbeid med de ansatte. Derfor ber vi også om forståelse for at vi ikke vil gi detaljert, utfyllende eller mer informasjon på nåværende tidspunkt. Vi opplever det som trygt for våre ansatte og gjester så lenge man forholder seg til rådene gitt av helsemyndigheten. Og alle våre 207 hoteller holder åpent som vanlig, opplyser Torgeir Silseth i en melding.

I USA førte børsraset til at handelen på New York-børsen ble stanset i 15 minutter.

Nedgangen i USA kom etter at de toneangivende markedene i Europa og Asia også hadde falt kraftig tidligere på dagen som følge av fallende oljepriser og koronavirusfrykt.

Brutalt for Oslo Børs

Oslo Børs har falt med 8 prosent mandag og med hele 20 prosent den siste måneden.

Årsaken til den brutale åpningen er fall i oljeprisen, etter at Saudi-Arabia i helgen besluttet å dumpe prisen.

– OPEC-landene og Russland klarte ikke å enes om nytt produksjonskutt på 1,5 millioner fat for å balansere det globale oljetilbudet, skrev Nordnets analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Verdien av oljefondet falt mandag ettermiddag under 10.000 milliarder kroner for første gang siden i høst.

Statens pensjonsfond utland har vært verdt mer enn 10.000 milliarder kroner siden 25. oktober 2019. Fallet skyldes synkende kronekurs og raskt fallende børsindekser verden over.